Abdelghani Hamel hospitalisé au CHU Mustapha Pacha d’Alger

Abdelghani Hamel, ancien Directeur général de la sureté nationale (DGSN), est hospitalisé à l’hôpital Mustapha Pacha d’Alger.

Incarcéré à la prison de Kolea (Tipasa), Abdelghani Hamel a été transféré, il y a quelques jours, au pavillon pénitentiaire du CHU Mustapha Bacha où il est actuellement hospitalisé.

L’ancien ministre de la Solidarité, Saïd Barkat, a lui aussi été transféré à l’hôpital Mustapha. Lui et Hamel ont été évacués le même jour, en début de semaine. Selon nos confrères d’El Watan, les deux anciens hauts cadres de l’Etat, « sont malades ».

« Ils ont été hospitalisés afin de passer de nombreux examens médicaux (…) Ils n’ont pas été contaminés au coronavirus et leur état de santé n’est pas critique », ont-ils précisé.

10 ans de prison pour Abdelghani Hamel

Poursuivi dans l’affaire de corruption de ‘Madame Maya’, la « prétendue fille » du Président déchu Abdelaziz Bouteflika, Abdelghani Hamel a été condamné, en décembre dernier par la Cour d’appel de Tipasa, à dix ans de prison ferme, assorti d’une amende d’un million de dinars.

L’ancien puissant patron de la police est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation, dont « trafic d’influence », « octroi d’indus avantages ».

Quant à Said Barkat, il a été condamné, le 13 décembre dernier par la Cour d’Alger, à une peine de 4 ans de prison ferme pour « dilapidation et détournement de deniers publics », « abus de fonction », et « conclusion de marchés en violation de la législation ».