Mahmoud Abbas en Algérie : Tebboune accorde un soutien financier à la Palestine

Le président Palestinien, Mahmoud Abbas, a atterri hier dimanche à l’Aéroport Houari Boumediene, dans la capitale Alger. Le représentant de l’autorité palestinienne a été reçu par le président Tebboune, ainsi que par d’autres hauts cadres de l’état algérien.

Aujourd’hui, le 06 décembre 2021, les deux chefs de l’État ont animé un point de presse, durant lequel le président Tebboune a annoncé plusieurs décisions concernant les relations entre l’Algérie et la Palestine.

Algérie – Palestine : un nouveau soutien financier

Sans grande surprise, le président Tebboune a affirmé que le peuple Algérien s’est rangé dans sa totalité du côté du peuple et de la cause palestinienne, et avait soutenu cette dernière au cours de son entière évolution. Le chef de l’État a également confié qu’un soutien financier sera apporté à l’État palestinien.

Le président Tebboune a notamment déclaré qu’un soutien financier d’un montant de 100 millions de dollars va être apporté par l’Algérie à l’autorité palestinienne. Dans le même sillage, le chef de l’État a indiqué que 300 bourses d’études vont être mises à la disposition des étudiants palestiniens.

En outre, le président Tebboune a affirmé que l’Algérie va abriter une conférence qui rassemblera les parties palestiniennes. Une décision qui a été prise, a précisé le chef de l’État, après des discussions entreprises avec le président palestinien, Mahmoud Abbas.

Le président Tebboune a également confié aux journalistes que la cause palestinienne sera au cœur du prochain sommet arabe qui se tiendra à Alger, le mois de mars 2022. Un sommet que le chef de l’État espère qu’il va unifier les pays arabes.

Il est à rappeler que cette visite du président palestinien intervient après la visite qu’a mené le ministre israélien de la Défense au Maroc, novembre dernier.