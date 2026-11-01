Un abattoir clandestin démasqué : 2,5 quintaux de viande impropre saisis

Les services de contrôle ont déjoué une tentative de commercialisation de plus de 2,5 quintaux de viande rouge impropre à la consommation humaine dans la wilaya de Souk Ahras. La marchandise provenait d’un abattoir clandestin qui ne respectait pas les conditions sanitaires et devait approvisionner des boucheries et des restaurants.

L’opération a été menée par les éléments de la brigade de recherche et d’investigation de la Gendarmerie nationale dans la commune frontalière d’Ouled Idriss, à Souk Ahras.

Selon la direction du commerce de la wilaya, les agents ont découvert les faits après avoir contrôlé un véhicule utilitaire de type Toyota Hilux. La fouille a permis de retrouver les carcasses d’un veau et d’une vache, abattus illégalement, non dépouillés et éviscérés.

Le poids total de la viande dépassait les 2,5 quintaux. Les conditions de transport ne répondaient pas aux normes sanitaires en vigueur, notamment en matière d’hygiène et de réfrigération.

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La viande déclarée impropre à la consommation

Les agents de contrôle de la direction du commerce, chargés de protéger les consommateurs, ainsi qu’un vétérinaire, sont intervenus face aux risques que présentait cette marchandise.

Après examen, le vétérinaire a confirmé que les deux carcasses étaient impropres à la consommation humaine.

Cette décision fait notamment suite aux conditions d’abattage illégales, aux méthodes de manipulation des animaux et au transport de ces derniers dans un véhicule qui ne répond pas aux exigences d’hygiène.

Les services concernés ont placé la quantité saisie sous contrôle afin de procéder à son élimination.

Des poursuites engagées contre le propriétaire

Les autorités ont établi un procès-verbal à l’encontre du propriétaire des carcasses, en vue de le présenter devant les instances judiciaires compétentes pour non-respect des règles sanitaires relatives à l’abattage et au transport des viandes.

Cette opération intervient dans un contexte de vigilance accrue concernant la sécurité alimentaire. La mise en circulation de viandes issues d’abattages clandestins et transportées dans des conditions non conformes expose les consommateurs à des risques sanitaires, notamment des intoxications alimentaires.

Les autorités rappellent ainsi l’importance du respect des normes d’hygiène et de contrôle vétérinaire afin de garantir la sécurité des produits proposés sur les marchés et dans les établissements de restauration.