Deux ânes vivants, une bâtisse à l’écart des regards et un circuit parallèle de viande qui s’apprêtait à écouler sa marchandise. À Constantine, les services de contrôle viennent de mettre un terme à une activité d’abattage clandestin qui échappait à toute surveillance sanitaire. Les animaux ont été retirés des lieux et les personnes soupçonnées d’être derrière ce trafic ont été déférées devant le parquet.

L’information a été communiquée par la direction de l’environnement de la wilaya, qui a coordonné une descente associant plusieurs corps de contrôle. Aucun agrément, aucun vétérinaire, aucune traçabilité : la bâtisse fonctionnait comme un abattoir clandestin en marge totale de la réglementation encadrant les produits destinés à la consommation humaine.

Un abattoir clandestin démantelé grâce à une opération conjointe

L’intervention a réuni les inspecteurs de l’environnement, les éléments de la police judiciaire, l’inspection vétérinaire relevant du secteur agricole, le bureau d’hygiène communal ainsi que les agents de la direction du commerce. Cette coordination entre administrations a permis d’investir la bâtisse et d’y constater la présence des deux animaux préparés pour la mise à mort.

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Les ânes ont aussitôt été pris en charge et transférés vers le fourrière communal réservé aux bêtes saisies. Les procédures légales ont été engagées dans la foulée, avant que les mis en cause ne soient conduits devant le parquet du tribunal de Constantine.

La viande clandestine, un fléau récurrent dans l’Est algérien

Constantine n’est pas un cas isolé. Début novembre, à Souk Ahras, une cargaison de plus de 2,5 quintaux de marchandise provenant d’un abattoir clandestin démasqué dans la commune d’Ouled Idriss avait été interceptée par la Gendarmerie nationale. Les carcasses, transportées sans réfrigération ni conditions d’hygiène, devaient alimenter des commerces de détail.

Le schéma se répète : des bêtes abattues hors de tout cadre légal, un transport improvisé, puis une revente à des professionnels pas toujours regardants sur l’origine du produit. Le consommateur, lui, n’a aucun moyen de faire la différence une fois la viande découpée.

La wilaya de Constantine a d’ailleurs été le théâtre d’autres opérations de grande ampleur ces derniers mois. En octobre, les enquêteurs avaient démantelé des réseaux écoulant du mercure argenté destiné à l’orpaillage sauvage, une substance pourtant strictement interdite à la commercialisation.

Les contrôles se multiplient sur les circuits alimentaires

Le renforcement de la surveillance ne concerne pas uniquement la viande. Les brigades mixtes multiplient les descentes sur l’ensemble de la chaîne alimentaire, des entrepôts aux marchés de gros. À Boumerdès, début novembre, plus de trois tonnes et demie de pommes de terre retirées de la vente au marché de gros l’ont été pour non-respect du tarif plafonné.

La logique reste la même : intervenir là où les infractions se commettent réellement, en amont du commerce de détail. À Chlef, cette méthode avait déjà permis de mettre au jour un stock de bananes dissimulé dans une chambre froide non déclarée, destiné à créer une pénurie artificielle.

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Pour les autorités, la répression judiciaire doit s’accompagner d’une vigilance accrue des consommateurs. Acheter auprès de commerces déclarés, exiger les cachets vétérinaires sur les carcasses et signaler toute anomalie restent les réflexes les plus efficaces face à ces réseaux.

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