Foncier économique : l’AAPI approuve 79 terrains sur 197,5 hectares dans 8 wilayas

L’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) annonce l’approbation de 79 assiettes foncières totalisant 197,5 hectares dans huit wilayas. Ces terrains seront prochainement proposés sur la plateforme numérique de l’investisseur, tandis que 17 autres projets ont obtenu l’aval de l’Agence.

De nouvelles opportunités se préparent pour les investisseurs en Algérie. L’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) a annoncé, dans un communiqué publié le 6 octobre 2026, l’approbation de 79 terrains économiques représentant une superficie totale de 197,5 hectares. Ces assiettes foncières seront prochainement mises à la disposition des porteurs de projets à travers la plateforme numérique de l’investisseur.

Cette décision a été prise lors de la deuxième session ordinaire du conseil d’administration de l’AAPI, tenue le lundi 5 octobre au siège de l’Agence. La réunion était présidée par Abdelrazak Azab, président du conseil d’administration, en présence du directeur général Omar Rekkache. Deux dossiers figuraient à l’ordre du jour : l’approbation de nouvelles assiettes foncières et l’examen de projets candidats à l’obtention de terrains déjà proposés.

79 terrains économiques : voici les 8 wilayas concernées

Selon le communiqué officiel, les 79 assiettes foncières approuvées sont réparties sur huit wilayas du territoire national. Leur superficie cumulée atteint 197,5 hectares, destinés à accueillir de futurs projets d’investissement. Les wilayas concernées sont :

Bordj Bou Arréridj

Médéa

Oran

Ouled Djellal

Relizane

Tindouf

Saïda

Batna

L’AAPI n’a cependant pas communiqué la répartition détaillée des parcelles par wilaya, ni leurs superficies individuelles. Les communes d’implantation et les activités économiques auxquelles ces terrains pourraient être destinés n’ont pas davantage été précisées. Ces informations devraient être accessibles lors de leur publication sur la plateforme numérique.

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Comment obtenir un terrain économique auprès de l’AAPI ?

L’accès au foncier économique destiné à l’investissement s’effectue à travers une procédure numérique encadrée par la réglementation. Les porteurs de projets doivent consulter les offres disponibles sur la plateforme numérique de l’investisseur et sélectionner le terrain correspondant à leur activité. Ce dispositif centralisé, dont le lancement avait été présenté par Algérie360, permet d’enregistrer les candidatures et de suivre leur traitement.

Le décret exécutif n° 26-154 du 14 avril 2026 précise les modalités de dépôt et d’évaluation des dossiers. Les candidats doivent notamment fournir les caractéristiques de leur projet, une étude technico-économique et des justificatifs de leur capacité financière. Ces documents permettent à l’Agence d’apprécier la faisabilité et les moyens de financement de l’investissement envisagé.

Les terrains relevant de ce dispositif sont accordés sous forme de concessions de gré à gré, convertibles en cession dans les conditions prévues par la loi. La durée réglementaire de concession est fixée à 33 ans renouvelables. L’attribution reste toutefois conditionnée à l’examen du dossier et à la sélection du projet par les instances compétentes.

Quand les candidatures pour les 79 terrains seront-elles ouvertes ?

Pour l’instant, aucune date précise de mise en ligne des 79 nouvelles assiettes foncières n’a été annoncée. Le communiqué indique simplement que leur publication interviendra prochainement sur la plateforme numérique de l’investisseur. Leur approbation par le conseil d’administration ne signifie donc pas que les candidatures sont déjà ouvertes.

Les investisseurs intéressés sont invités à consulter régulièrement les annonces officielles de l’AAPI et les nouvelles offres foncières disponibles sur son portail. Il est recommandé de vérifier les conditions particulières, les documents exigés et les délais de candidature avant toute démarche. Les informations relatives aux superficies, à la localisation et aux coûts devront également être confirmées pour chaque terrain proposé.

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L’AAPI donne également son feu vert à 17 projets d’investissement

La même réunion du conseil d’administration a permis d’examiner les candidatures relatives à des terrains déjà proposés sur la plateforme numérique. À l’issue de cette étude, 17 projets d’investissement ont été approuvés pour bénéficier du foncier économique. Ces dossiers concernent des offres précédentes et ne doivent donc pas être confondus avec les 79 nouvelles assiettes qui seront prochainement publiées.

Le communiqué ne précise pas les montants des investissements, les secteurs d’activité concernés ni les emplois attendus de ces 17 projets. Cette décision s’inscrit néanmoins dans le processus d’affectation du foncier destiné aux investisseurs. En septembre dernier, l’AAPI avait notamment remis des concessions pour quatre nouveaux projets susceptibles de générer plus de 1 300 emplois.

Pour les porteurs de projets, l’annonce du 6 octobre constitue ainsi une nouvelle étape dans la mobilisation du foncier économique. La concrétisation de ces opportunités dépendra de la publication des offres, de l’instruction des candidatures et des décisions d’attribution. Les investisseurs devront donc attendre les prochaines communications de l’AAPI pour connaître les caractéristiques détaillées des terrains et les modalités d’accès.

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