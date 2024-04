AADL : vers le lancement d’une application répondant aux préoccupations des habitants

Le directeur général de l’Agence Nationale pour l’Amélioration et le Développement du Logement (AADL) a souligné l’importance du nouveau lancement d’une application électronique. Cette application est spécifiquement conçue pour recevoir toutes les préoccupations des habitants des quartiers AADL.

En effet, selon le DG l’application comprend plusieurs fenêtres permettant de soulever diverses préoccupations telles que les ascenseurs, les toits, la propreté, les réservoirs d’eau, le paiement, etc. Elle assure également le suivi des préoccupations jusqu’à leur résolution complète.

Le directeur général a présidé une séance d’évaluation des activités de la succursale de l’AADL, Gest Immo, pour le premier trimestre de 2024.

Dans le cadre des projets d’aménagement, de rénovation et d’amélioration de l’environnement, le directeur général a donné des instructions pour accélérer les procédures administratives. Cela précède le début des différents grands travaux supervisés par l’AADL, tout en respectant les délais contractuels et les procédures légales.

Il a également souligné l’importance de suivre sur le terrain les divers travaux et tâches confiés à l’AADL. Cela répond aux attentes des habitants pour améliorer leur cadre de vie, rénover et revitaliser les quartiers, notamment en ce qui concerne les travaux majeurs tels que le ravalement de façades, la maintenance régulière des ascenseurs et des toits d’immeubles, la peinture, la propreté, les espaces verts, la sécurité, ainsi que la maintenance rapide des réseaux et des canaux d’assainissement. Insistant aussi sur la nécessité de généraliser les antennes collectives dans tous les quartiers AADL. Cela vise à améliorer l’esthétique des bâtiments et à compléter le processus dans les meilleurs délais.

Il a appelé à la présence continue sur le terrain de l’AADL et de ses agents aux côtés des habitants, les accompagnant dans leurs diverses préoccupations quotidiennes à travers tous les quartiers AADL dans tous les gouvernorats.

Livraison des Projets et Formation du Personnel

Concernant les projets à livrer, le directeur général a souligné l’importance de la présence et de l’accompagnement de la succursale de l’AADL pour la gestion immobilière. Cela commence par les phases finales des travaux pour vérifier leur qualité, les réserves, ainsi que la livraison dans les délais convenus, jusqu’à la remise des clés aux acquéreurs. Il est également crucial que tous les services associés au quartier soient opérationnels simultanément, à la fois à l’intérieur et aux alentours des immeubles.

En ce qui concerne le développement des ressources humaines et des moyens matériels, il a insisté sur l’élargissement des programmes de formation pour tous les cadres et employés de la succursale de gestion immobilière de l’AADL, selon leurs spécialités et leurs missions respectives. De plus, il a souligné la nécessité de renforcer les moyens et l’équipement de l’AADL, tels que les bulldozers, les camions, les pompes, etc., pour garantir une prise en charge optimale des habitants dans les quartiers AADL.