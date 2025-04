AADL : vente aux enchères de plus de 380 locaux commerciaux et de services à Alger et Blida

L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) a annoncé la mise en vente aux enchères de centaines de locaux à usage commercial et de services, répartis sur plusieurs sites résidentiels à Alger et à Blida. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de valorisation du patrimoine immobilier de l’AADL, en lien avec le programme national de logements en location-vente.

Dans son communiqué officiel, l’agence précise que 102 locaux commerciaux seront mis en vente dans la cité des 2 000 logements AADL Mekhadma Khaira – site 01, située dans la wilaya d’Alger. Ces espaces, situés au cœur d’une zone résidentielle dense, sont destinés à accueillir divers types d’activités commerciales afin de dynamiser l’économie locale et répondre aux besoins des habitants.

Dans la wilaya de Blida, l’AADL propose 87 locaux commerciaux et 32 locaux à usage de services dans le quartier 1 150 / 1 500 logements à Sidi Hamad – Meftah. Cette zone, en plein développement, offre un potentiel attractif pour les commerçants et prestataires de services cherchant à s’implanter dans des quartiers à forte croissance démographique.

Toujours à Blida, 46 autres locaux commerciaux seront proposés à la vente dans le quartier 3 000 / 1 675 logements, secteur F – site 02, qui fait partie des grands ensembles résidentiels récents construits dans la région.

Par ailleurs, à Alger, un local commercial isolé est également mis aux enchères dans la cité 3 960 / 10 000 logements – parcelle B, à Sidi Abdellah, l’un des pôles urbains les plus ambitieux du pays.

Enfin, l’agence mettra en vente 97 locaux commerciaux ainsi que 19 locaux de services dans le quartier 3 000 logements – cité 23 de la nouvelle ville de Sidi Abdellah, un projet phare de l’urbanisme algérien.

Une opportunité pour les entrepreneurs et les investisseurs

L’AADL souligne que cette opération vise à encourager l’implantation d’activités économiques dans les nouvelles cités AADL, en offrant aux entrepreneurs des locaux bien situés, aux normes modernes, et prêts à l’exploitation. Les appels d’offres liés à ces ventes aux enchères seront publiés prochainement, accompagnés des modalités de participation.

Cette démarche permet non seulement de soutenir l’activité commerciale de proximité, mais aussi de créer des emplois et de renforcer le dynamisme économique des quartiers nouvellement construits.

Créée en 2001, l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville. L’objectif principal de l’AADL est de proposer des solutions de logement accessibles à la classe moyenne, notamment à travers son programme phare de logements en location-vente, plus connu sous le nom de “AADL”.

Depuis sa création, l’agence a lancé plusieurs vagues de programmes immobiliers à travers le territoire national, contribuant significativement à la résorption de la crise du logement en Algérie. En plus de la construction de logements, l’AADL s’investit également dans l’aménagement urbain, la création d’infrastructures de proximité et la promotion de l’économie locale dans ses cités.