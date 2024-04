AADL : Une opération d’envergure pour améliorer le cadre de vie des souscripteurs

Constantine, 30 avril 2024 – Le directeur général de l’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL), M. Fouad Mokrani, a donné, ce mardi matin, le coup d’envoi d’une vaste opération de rénovation et d’embellissement des cités AADL à travers le pays.

Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’agence visant à améliorer le cadre de vie des souscripteurs AADL, concernera, dans sa première phase, 33 cités situées dans 15 wilayas du pays.

Le programme de rénovation prévoit la réalisation de plusieurs travaux, dont la réfection des façades des immeubles, la réparation des toitures, l’installation d’antennes paraboliques collectives, le nettoyage des abords des cités et la réhabilitation des réservoirs d’eau.

Lors du lancement de l’opération, M. Mokrani a insisté sur la nécessité de respecter les délais impartis et de veiller à la qualité des travaux. Il a également instruit les entreprises chargées de la réalisation de ces travaux de faire preuve de célérité et de professionnalisme.

Il est à noter que cette opération est l’une des plus grandes opérations de réhabilitation que connaisse la formule de vente par location AADL. Elle s’inscrit dans le droit fil des directives du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, et traduit le souci constant de l’agence AADL de respecter les normes de qualité les plus strictes et de garantir le bien-être des souscripteurs.

Les wilayas concernées par la rénovation et d’embellissement des cités AADL

Voici les wilayas et les cités concernées par la première phase de l’opération :

Annaba : Cité 1714 logements Sidi Achour, 156 logements Didouche Mourad, 116 logements El Hattab.

Cité 1714 logements Sidi Achour, 156 logements Didouche Mourad, 116 logements El Hattab. Skikda : Cité 300 logements Mrej Eddib.

Cité 300 logements Mrej Eddib. Tébessa : Cité 500 logements El Djorf.

Cité 500 logements El Djorf. Constantine : Cité 400 logements Jico.

Cité 400 logements Jico. Batna : Cité 1000 logements Bouzourane.

: Cité 1000 logements Bouzourane. Sétif : Cité 500 logements El Hachemi, Cité 500 logements Thabet Bouzid (El Eulma).

Cité 500 logements El Hachemi, Cité 500 logements Thabet Bouzid (El Eulma). Jijel : Cité 200 logements Assous.

Cité 200 logements Assous. Bordj Bou Arréridj : Cité 50 logements, Cité 114 logements, Cité 136 logements.

: Cité 50 logements, Cité 114 logements, Cité 136 logements. Tizi Ouzou : Cité AADL Tadmit, Cité AADL Oued Fali, Cité ADDL Draâ Ben Khedda 1, Cité AADL Draâ Ben Khedda 2.

Cité AADL Tadmit, Cité AADL Oued Fali, Cité ADDL Draâ Ben Khedda 1, Cité AADL Draâ Ben Khedda 2. Alger : Cité 527 logements El Achour, Cité Zarhouni Mokhtar, Cité El Mawz, Cité El Moussalaha El Wataniya, Cité 416 logements Eucalyptus, Cité La Concorde.

: Cité 527 logements El Achour, Cité Zarhouni Mokhtar, Cité El Mawz, Cité El Moussalaha El Wataniya, Cité 416 logements Eucalyptus, Cité La Concorde. Tipaza : Cité 252 logements Koléa, Cité AADL Mataris, Cité 832 logements Koléa.

Cité 252 logements Koléa, Cité AADL Mataris, Cité 832 logements Koléa. Blida : Cité AADL Ouled Yaïch, Cité AADL El SOUMAA, Cité AADL Brakni.

: Cité AADL Ouled Yaïch, Cité AADL El SOUMAA, Cité AADL Brakni. M’dia : Cité AADL El Brouaghia, Cité 15 Décembre M’dia.

: Cité AADL El Brouaghia, Cité 15 Décembre M’dia. Tiaret : Cité 500 logements Gaïd Ahmed.

Cité 500 logements Gaïd Ahmed. Oran : Cité 1377 logements Bir El Djir.

D’après l’Agence Nationale de l’Amélioration et du développement du Logement « AADL » , l’opération devrait se poursuivre pour englober toutes les cités AADL qui nécessitent une rénovation et une réhabilitation.

En conclusion, l’opération de rénovation et d’embellissement des cités Adl est une initiative salutaire qui permettra d’améliorer le cadre de vie des souscripteurs et de contribuer à l’embellissement du paysage urbain.