Alger, le 18 septembre 2024 – L’espoir suscité par l’ouverture de la plateforme numérique Tawdif Education DZ pour le recrutement d’enseignants contractuels s’est rapidement transformé en désillusion.

Annoncée en grande pompe par le ministère de l’Éducation nationale, cette opération, censée répondre aux besoins en personnel enseignant, a laissé un arrière-goût amer chez les milliers de candidats.

Prévue pour se dérouler du 9 au 14 septembre, la phase de dépôt des candidatures s’était déroulée sans anicroche. Cependant, les résultats, attendus le 16 septembre, n’ont pas été publiés à la date annoncée. Les candidats, impatients de connaître leur sort, ont passé la journée entière à rafraîchir la page, en vain.

🟢 À LIRE AUSSI : Tawdif Education DZ : Les résultats des candidatures prévus pour ce lundi 16 septembre

Le lendemain, un message laconique les informait que les résultats seraient finalement dévoilés en soirée. Mais la nouvelle qui les attendait était loin d’être réjouissante. En effet, une majorité écrasante de candidats s’est vue refuser.

Une telle ampleur de rejets soulève de nombreuses interrogations. Comment expliquer que, dans toutes les matières, à tous les niveaux et dans toutes les wilayas, les postes soient saturés ?

Plateforme Tawdif Education DZ : Un coup dur pour les jeunes diplômés en quête d’un emploi dans l’enseignement

Comment expliquer un tel fiasco ? Selon les témoignages recueillis, le nombre de postes disponibles serait largement insuffisant pour répondre à la demande. Et ce, quel que soit le niveau d’études, la matière enseignée ou la région géographique.

Ce fiasco numérique vient contredire frontalement les directives du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune visant à accélérer la transition numérique et à instaurer une administration plus transparente.

Le plan de numérisation, censé simplifier les démarches administratives et améliorer les services publics, se voit ici discrédité par une plateforme qui, loin de faciliter le recrutement, engendre confusion et mécontentement.

À l’image du site AADL, dont le lancement a été marqué par de multiples dysfonctionnements, ce nouvel échec souligne l’importance d’une conception rigoureuse et d’une mise en œuvre progressive des projets de numérisation.

« C’est une véritable mascarade », s’indigne un candidat, « On nous a fait miroiter une opportunité, puis on nous a claqué la porte au nez. Quel est l’intérêt d’organiser un tel recrutement si c’est pour nous décevoir à ce point ? »

🟢 À LIRE AUSSI : Tawdif Education DZ – Résultats annoncés aujourd’hui (17/09) : Voici comment les consulter

De nombreux candidats se demandent désormais si cette plateforme n’était qu’un simple leurre, destiné à calmer les tensions sociales liées au chômage des jeunes diplômés. Ils appellent le ministère de l’Éducation nationale à apporter des explications claires et transparentes sur cette affaire.

Au final, l’échec de la plateforme Tawdif Eduaction interroge sur la gestion des ressources humaines dans le secteur éducatif et qui pourrait avoir des conséquences sur la qualité de l’enseignement à venir.

Le recours au numérique, loin d’être une fin en soi, doit servir à améliorer l’efficacité et la qualité des services rendus aux citoyens et non pas les compliquer.