AADL : Suspension temporaire de la prise de rendez-vous sur la plateforme numérique

Suspension temporaire de la prise de rendez-vous sur la plateforme numérique de l’Agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement (AADL).

ALGER, le 27 juin 2024 – L’Agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement (AADL) a annoncé la suspension temporaire de la prise de rendez-vous sur sa plateforme numérique, à compter de ce jour.

Cette mesure vise à permettre la réalisation d’opérations de mise à jour et de maintenance nécessaires, a précisé l’agence dans un communiqué.

Néanmoins, l’AADL tient à rassurer les souscripteurs que l’accueil des citoyens se poursuit normalement au niveau de toutes ses agences commerciales situées dans les wilayas du pays, et ce, du dimanche au jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.

🟢 À LIRE AUSSI : AADL : Gest-Immo dévoile les dates limites de paiement des loyers pour le mois de juin

L’agence s’engage à informer l’ensemble des souscripteurs de la reprise du service de prise de rendez-vous en ligne dès l’achèvement des travaux de maintenance, dans les meilleurs délais.

Paiement électronique des loyers et des tranches AADL via Baridimob

Dans le cadre d’une initiative visant à simplifier et à fluidifier les procédures de paiement pour les bénéficiaires du programme AADL, l’Agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement et Algérie Poste ont signé une convention-cadre introduisant un service de paiement électronique via l’application Baridimob.

Cette nouvelle option permettra aux souscripteurs de régler leur loyer mensuel ainsi que les tranches du programme de souscription en toute commodité, depuis leur smartphone ou tablette.

🟢 À LIRE AUSSI : AADL 3 : Belarbi sonne le glas des “dossiers” et rassure les souscripteurs

Les paiements pourront également être effectués dans les bureaux de poste, les agences du Crédit Populaire d’Algérie, les guichets automatiques, le service BaridiNet et via QR code.

En outre, le paiement automatique sera disponible dans les diverses structures administratives de l’AADL, offrant ainsi une flexibilité accrue aux bénéficiaires.

Cette mesure s’inscrit dans la démarche de modernisation des services de l’AADL et vise à faciliter la vie quotidienne des souscripteurs.