AADL signe une nouvelle convention pour lancer le programme AADL 3

Un pas décisif vient d’être franchi dans la concrétisation du programme national de logements « AADL 3 ». Ce samedi, une convention tripartite a été signée à Alger entre le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), et le Banque nationale de l’habitat (BNH), en vue de lancer officiellement le financement du premier volet du programme.

L’accord, signé au siège de la BNH, définit les modalités et conditions de financement de 200 000 unités de logement inscrites au titre de la loi de finances 2025, sous la formule du logement en location-vente. Il s’agit d’un engagement financier majeur qui repose sur une contribution bancaire couvrant 62 % du coût de réalisation, tandis que les souscripteurs assureront les 38 % restants à travers cinq tranches, conformément aux dispositions réglementaires.

Un financement structuré autour d’un consortium bancaire public

La signature s’est déroulée en présence du directeur général du logement au ministère, M. Mohamed Merjani, du directeur général de la BNH, M. Ahmed Belayat, et du directeur général de l’AADL, M. Ryad Kemedani. Elle a également réuni les représentants des six banques publiques membres du consortium financier : le CPA, la BADR, la BNA, la BEA, la Banque de développement local (BDL), et la CNEP-Banque.

Ce regroupement bancaire, formé en janvier dernier, est chargé de mobiliser les ressources financières nécessaires à la réalisation du premier lot du programme AADL 3. La BNH jouera un rôle central en tant que chef de file du financement, coordonnant l’apport des différentes institutions impliquées.

Une accélération attendue dans la réalisation du projet

Interrogé à l’issue de la signature, M. Merjani a souligné que cette convention « va permettre d’accélérer le rythme de réalisation du programme », précisant que les travaux débuteront dès cette année. Il a rappelé que le programme AADL 3 est « à un stade avancé » en termes de préparation technique et administrative, et qu’il constitue une réponse directe à la forte demande nationale en matière de logement.

Le programme AADL, dans ses différentes phases, s’est imposé comme l’un des piliers de la politique de l’État en matière d’accès à un logement décent. L’introduction de ce nouveau volet, avec une vision financière consolidée, marque une nouvelle ère dans la gestion des projets de grande envergure, à la croisée de l’ambition sociale et de la rigueur économique.