AADL : Plan d’urgence activé pour le projet de Bouira

Ce samedi matin, une visite importante a eu lieu à Bouira, où Fouad Mokrani, Directeur Général de l’Agence Nationale pour l’Amélioration du Logement et son Développement (AADL), s’est rendu sur le site d’un ambitieux projet de construction de 1800 logements. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts continus de l’agence pour répondre à la demande croissante de logements abordables dans la région. La visite avait pour but de faire le point sur l’avancement des travaux et de mettre en place des actions correctives pour pallier les retards observés.

Ce suivi de terrain montre alors l’engagement de l’AADL envers la qualité et la rapidité de l’exécution des projets, des éléments cruciaux pour renforcer la confiance du public dans les programmes de logement gouvernementaux.

Fouad Mokrani, Directeur Général de l’Agence Nationale pour l’Amélioration du Logement et son Développement (AADL), a entamé sa journée par une visite approfondie du projet de construction de 1800 logements AADL à Bouira. Cette inspection a révélé des avancées notables dans les installations électriques, de gaz, et des systèmes hydrauliques.

Toutefois, des retards importants ont été identifiés dans certains secteurs du chantier. Face à ces écarts, un avertissement formel a été adressé à la compagnie en charge pour non-respect des instructions fixées lors de la précédente visite du 27 mars 2024.

Mesures correctives et accélération des travaux

En réaction immédiate aux retards constatés, le responsable a donc pris des décisions fermes pour rectifier le cours du projet. Il a exigé le doublement du nombre de travailleurs et a sollicité des entreprises sous-traitantes, en instaurant un système de rotation de travail 8×3 pour augmenter la productivité.

Ainsi, un plan d’urgence a été mis en place, comprenant l’aménagement d’un nouvel accès au site pour faciliter le déploiement des équipements lourds. Ces initiatives visent à assurer le respect des délais prévus et la qualité de l’exécution, affirmant l’engagement de l’AADL à répondre efficacement aux impératifs de logement dans la région.