AADL : plus de 1 800 locaux commerciaux mis en vente aux enchères dans plusieurs wilayas

L’AADL met sur le marché un important volume de locaux issus de ses programmes de location-vente. L’agence annonce plusieurs opérations de vente aux enchères publiques dans différentes wilayas. Avec des centaines de locaux commerciaux et de services répartis entre plusieurs cités.

Les annonces concernent notamment la wilaya de Blida, où se concentre une grande partie des biens proposés. Médéa, Aïn Defla, Alger, ainsi que Mila et Oum El Bouaghi figurent également parmi les wilayas concernées.

Locaux commerciaux : l’AADL lance une vaste opération de vente aux enchères

D’après les annonces publiées par l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), les opérations portent au total sur 1 836 locaux. La majorité concerne des locaux à usage commercial, avec également des espaces destinés aux services.

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La wilaya de Blida représente le principal volume annoncé. Plusieurs cités situées à Sidi Serhane et Bouinan sont concernées :

794 locaux commerciaux à la cité des 5 000 logements de Sidi Serhane ;

à la cité des 5 000 logements de Sidi Serhane ; 366 locaux commerciaux à la cité des 2 400/4 500 logements de Bouinan ;

à la cité des 2 400/4 500 logements de Bouinan ; 208 locaux commerciaux à la cité des 2 100/4 500 logements de Bouinan ;

à la cité des 2 100/4 500 logements de Bouinan ; 145 locaux commerciaux à la cité des 2 000 logements de Sidi Serhane ;

à la cité des 2 000 logements de Sidi Serhane ; 13 locaux commerciaux à la cité des 1 800 logements de Bouinan.

Ces biens ont tous été réalisés dans le cadre du programme de location-vente de l’AADL.

AADL : des locaux également proposés à Médéa, Aïn Defla et Alger

D’autres opérations concernent plusieurs ensembles résidentiels dans différentes wilayas.

À Médéa, l’AADL annonce la mise aux enchères de 35 locaux commerciaux et 5 locaux à usage de services dans la cité des 320 logements de Béni Slimane. Trois autres locaux commerciaux sont également concernés dans la cité des 300 logements de la même commune.

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À Aïn Defla, les annonces portent sur 83 locaux commerciaux dans la cité des 800 logements d’El Attaf, ainsi que 7 autres locaux commerciaux dans la cité des 1 200 logements de la même ville.

Dans la wilaya d’Alger, l’opération concerne 18 locaux commerciaux situés dans la cité des 1 500 logements de Bouraâda, à Réghaïa.

AADL 3 : d’autres locaux commerciaux et de services concernés par les enchères

Les nouvelles annonces ne concernent pas uniquement les anciens programmes de location-vente. L’AADL a également publié des avis relatifs à des ensembles relevant du programme AADL 3.

À Oum El Bouaghi, 81 locaux commerciaux et de services sont proposés à la vente aux enchères dans la cité des 600 logements, au niveau du plan de travaux B.

À Chelghoum Laïd, dans la wilaya de Mila, l’agence annonce également 78 locaux à usage commercial et de services dans la cité des 400 logements relevant du programme AADL 3.

Pour chaque opération, l’AADL renvoie vers son site officiel afin de consulter les informations détaillées concernant notamment la superficie et le prix des locaux concernés.

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Les ventes annoncées se déroulent donc selon plusieurs sites et programmes, avec des volumes très différents d’une cité à l’autre.

Ainsi, pour consulter les détails de chaque opération, notamment les superficies, les prix et les conditions de participation, rendez-vous sur le site officiel de l’AADL.