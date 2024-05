AADL : Lancement de la vente de gré à gré des locaux commerciaux

L’Agence Nationale d’Amélioration et de Développement du Logement (AADL) met en vente aux enchères publiques des dizaines de locaux commerciaux dans plusieurs sites à travers le pays. Cette initiative vise à dynamiser les cités AADL et à stimuler l’activité économique locale.

Selon un communiqué de l’agence, publié sur sa page Facebook, il s’agit de :

28 locaux commerciaux à la cité 1400 logements AADL, Cartier 33 Sidi Abdallah, dans la wilaya d’Alger .

à la cité 1400 logements AADL, Cartier 33 Sidi Abdallah, dans la . 08 locaux commerciaux à usage commercial à la cité 100000/2750 logements AADL, Lot A Sidi Abdallah, dans la wilaya d’Alger.

à la cité 100000/2750 logements AADL, Lot A Sidi Abdallah, dans 123 locaux commerciaux et de services (91 commerciaux et 32 de services) à la cité 1500/1150 logements AADL Sidi Hammad Mefteh, dans la wilaya de Blida.

(91 commerciaux et 32 de services) à la cité 1500/1150 logements AADL Sidi Hammad Mefteh, dans la 78 locaux commerciau x à la cité 1300 logements AADL Mefteh, dans la wilaya de Blida .

x à la cité 1300 logements AADL Mefteh, dans la . 62 locaux commerciaux à la cité 3750/2000 logements AADL Mefteh, dans la wilaya de Blida.

à la cité 3750/2000 logements AADL Mefteh, dans la 59 locaux commerciaux à la cité 1200 logements AADL Bou Ismaïl, dans la wilaya de Tipaza.

à la cité 1200 logements AADL Bou Ismaïl, dans la 51 local commercial et de services à la cité 500 logements AADL, Plan de travaux C, dans la wilaya d’Oum El Bouaghi.

à la cité 500 logements AADL, Plan de travaux C, dans la 77 locaux commerciaux à la cité 912 logements AADL Ouled Moussa, dans la wilaya de Boumerdès.

AADL : Ouverture de la vente directe de locaux commerciaux

L’AADL invite les acquéreurs potentiels à consulter la liste complète des locaux, leurs superficies et leurs prix sur le site web de l’agence : https://www.aadl.com.dz/locaux/programme_lgg/production/index_lgg.php

Rappelons que la vente des locaux à usage commercial et professionnel par voie de gré à gré est réservée à toutes personnes physiques ou morales de nationalité algérienne âgée de 18 ans et plus.

🟢 À LIRE AUSSI : AADL : Ouverture des inscriptions pour ce type de logement à partir de cette date

Les acquéreurs potentiels peuvent postuler pour un ou plusieurs locaux à usage commercial et professionnel (une inscription par local contre un accusé de réception pour chaque local).

🟢 À LIRE AUSSI : AADL – Alger : Large opération de distribution de logements prévue le 05 juillet

Cette opération s’inscrit dans la continuité des efforts déployés par l’AADL pour améliorer le cadre de vie des citoyens. Au-delà de la construction et de la distribution de logements, l’agence s’engage à créer un environnement socio-économique favorable au développement de ses nouvelles cités.