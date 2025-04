AADL : Lancement de la deuxième grande opération nationale de réhabilitation

Dans un effort soutenu pour améliorer les conditions de vie dans les cités AADL, la filiale « AADL de Gestion Immobilière » a annoncé, ce week-end, le démarrage d’une vaste opération de réhabilitation et de rénovation de 625 immeubles à travers le territoire national.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville. Elle marque la deuxième phase d’un plan d’action ambitieux élaboré par la filiale, visant à restaurer, moderniser et revaloriser les ensembles résidentiels AADL dans plusieurs wilayas du pays.

🟢À LIRE AUSSI : SNTF : Après 30 ans d’attente, la gare de Barhoum (M’sila) enfin ouverte

Au total, sept directions régionales sont concernées par cette opération, avec des interventions ciblées sur des cités présentant des besoins urgents en matière de maintenance, d’esthétique et de sécurité. L’objectif est clair : offrir aux résidents un cadre de vie plus agréable, plus sain et plus fonctionnel.

Des interventions d’envergure dans plusieurs wilayas

La direction régionale d’Alger Centre est en tête de ce programme, avec 200 immeubles en cours de réhabilitation, situés notamment à Bab Ezzouar, Ouled Fayet, Sebala, Douera et Baba Hassan. Cette zone à forte densité urbaine bénéficie ainsi d’un traitement prioritaire, en raison de l’ancienneté de certains ensembles et de leur forte occupation.

La direction régionale de Bouinan, de son côté, voit 31 immeubles faire peau neuve à Kef El Hammam et Brakni, tandis que celle de Constantine se concentre sur 47 immeubles répartis dans des sites comme Djiko, ESCEC et Souram.

Dans l’ouest du pays, la direction régionale d’Oran coordonne la rénovation de 77 immeubles répartis entre les wilayas de Sidi Bel Abbès, Mostaganem et Tlemcen. À Tlemcen, plusieurs cités à Mansoura et Kebbassa font l’objet d’un programme complet de remise à niveau.

L’est algérois, incluant Béjaïa et Bouira, bénéficie lui aussi d’une attention particulière, avec 119 immeubles en travaux dans des sites variés comme Boudouaou, Tidjelabine, Heraoua et Corso. À Béjaïa, pas moins de cinq cités seront concernées.

Par ailleurs, Sidi Abdallah accueille la réhabilitation de 112 immeubles dans la cité de Maâlma, tandis que Annaba entame la remise à neuf de 39 immeubles dans plusieurs quartiers populaires tels que Sidi Amar, Souk Ellil, Oued Forcha et Sidi Achour.

Une volonté affirmée d’améliorer le cadre de vie

À travers cette opération d’envergure, la filiale AADL de Gestion Immobilière entend réaffirmer son engagement envers les citoyens. Ces travaux, qui allient entretien, rénovation technique et embellissement, participent non seulement à l’amélioration du cadre de vie, mais aussi à la valorisation du patrimoine immobilier public.

🟢À LIRE AUSSI : Allocation chômage en Algérie : l’État change les règles

L’entreprise rappelle également que ces efforts s’inscrivent dans un programme plus large de maintenance périodique, destiné à assurer la pérennité des logements AADL et à répondre aux attentes croissantes des habitants.

Cette nouvelle vague de réhabilitation constitue ainsi une réponse concrète aux préoccupations des locataires et traduit une volonté politique forte d’offrir un logement digne à chaque famille algérienne.