AADL – Sidi Abdallah : La plus grande opération de distribution de clés commence aujourd’hui

ALGER, le 17 juillet 2024 – L’Agence Nationale de l’Amélioration & du Développement du Logement (AADL) a procédé, ce mercredi, à une nouvelle opération de remise de clés de logements AADL au profit de leurs acquéreurs au niveau du pôle urbain 13 300 logements à Sidi Abdallah, à l’ouest d’Alger.

Cette opération concerne les sites 1 800 logements 1, 2, 3 et 4 et 2 000 logements 5. Il s’agit de l’une des plus importantes opérations de distribution de logements de cette année, avec un total de 250 000 unités annoncées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, après l’achèvement des travaux.

Le coup d’envoi de cette opération nationale de distribution de logements a été donné par le président Tebboune en personne, qui a également supervisé l’inauguration du quartier du défunt moudjahid Othmane Belouizdad et inspecté le projet de réalisation de 10 507 logements.

Lors de son allocution, le président Tebboune a rappelé que la zone de Sidi Abdallah n’était qu’une terre nue il y a dix ans. “Nous avons créé une nouvelle ville”, a-t-il souligné.

Il a également tenu à remercier le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, ainsi que l’ensemble des cadres et des travailleurs du secteur pour leurs efforts inlassables dans la réalisation de ces logements.

AADL 3 : Plus de 1,37 million de souscripteurs inscrits jusqu’à lundi

Quant au programme AADL 3, le nombre d’inscrits a dépassé le million 370 mille, douze jours après l’ouverture de la plateforme électronique d’inscription, selon une annonce faite par le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville hier, mardi.

Au total, 1.371.386 inscriptions ont été enregistrées à travers le territoire national à la date de ce mardi 17 juillet 2024 à 18h00.

L’opération d’inscription, qui a débuté le 5 juillet dernier, se poursuit pour le 13e jour consécutif, de 8h00 à 18h00.

Pour le moment, aucune date de fin d’inscription n’a été communiquée par le ministère. La plateforme électronique restera ouverte jusqu’à l’inscription du dernier citoyen intéressé, a-t-on précisé.