AADL, IRG et pouvoir d’achat : 7 points à retenir du conseil des ministres

Le Président Abdelmadjid Tebboune a présidé, ce dimanche 3 octobre 2021, une réunion du Conseil des ministres. À l’ordre du jour, l’examen de plusieurs dossiers ; dont celui du projet de la loi de finances (PLF) 2022 ainsi que le dossier du pouvoir d’achat.

Lors de la réunion ayant regroupé plusieurs ministres, le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a donné plusieurs instructions. Il a également pris une décision importante en confiant au ministre de la Justice d’élaborer un projet de loi de lutte contre la spéculation avec des peines allant jusqu’à 30 ans de prison.

La réduction de l’IRG

Le président Tebboune a évoqué, lors de la réunion d’aujourd’hui, la flambée des prix de produits alimentaires, soulignant la nécessité de prendre toutes les dispositions pour préserver le pouvoir d’achat des Algériens.

De ce fait, chef de l’État a donné des instructions pour faire face à la hausse des prix. En effet, il a ordonné « immédiatement » la réduction de l’impôt sur le revenu global (IRG). Il a également ordonné l’augmentation du point indiciaire dans la Fonction publique.

Les spéculateurs, dans le viseur de Tebboune

Sur le plan de la lutte contre la spéculation, le président Tebboune a insisté sur la coordination entre les ministères du Commerce et de l’Agriculture en vue d’assurer un contrôle maximal sur les produits agricoles, les légumineuses et les pâtes alimentaires.

Il a aussi insisté sur le renforcement du contrôle sur le terrain des commerces pour interdire toute hausse injustifiée des prix des produits alimentaires, avec le retrait définitif des registres de commerce pour les commerçants impliqués.

D’un autre côté, le président Tebboune a chargé le ministre de la Justice d’élaborer le projet de loi relatif à la lutte contre la spéculation avec des peines allant jusqu’à 30 ans. « Il s’agit d’un crime à part entière », a-t-il lancé lors de la réunion.

Le dossier des logements au Menu

Évoquant le dossier des logements, le chef de l’État a donné deux instructions. La première concerne la mise en place d’un mécanisme facilitant la cession des logements locatifs de l’État ; relevant des Offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI). Ce mécanisme a pour but de veiller à actualiser les prix et à faciliter aux concernés l’obtention des livrets fonciers.

L’autre instruction concerne l’Agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement ; le président Tebboune a ordonné l’introduction d’un abattement de 10% au profit des personnes concernées par l’acquittement des créances des logements AADL qui s’acquittent de la valeur du logement en un seul versement.