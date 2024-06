AADL : Gest-Immo dévoile les dates limites de paiement des loyers pour le mois de juin

Alger, 25 juin 2024 – Bonne nouvelle pour les souscripteurs AADL ! Gest-immo, filiale de l’Agence d’amélioration et de développement du logement (AADL), a annoncé aujourd’hui, le report du délai de paiement du loyer du mois de juin 2024.

Ainsi, pour les souscripteurs qui souhaitent régler leur facture via les banques, la nouvelle date limite est fixée au jeudi 27 juin 2024 inclus. Cette mesure vise à faciliter le paiement des loyers pour les bénéficiaires, en leur accordant un délai supplémentaire.

Pour ceux qui optent pour le paiement par carte de paiement électronique, la date limite reste inchangée. Le règlement pourra s’effectuer jusqu’au dimanche 30 juin 2024.

La CAAR et Gest-immo signent un accord pour l’assurance du patrimoine immobilier de l’AADL

La Compagnie algérienne d’assurance et de réassurance (CAAR) et la société Gest-immo, filiale de l’Agence d’amélioration et de développement du logement (AADL), ont signé jeudi dernier une convention de partenariat pour la couverture en assurance de l’ensemble du patrimoine immobilier de l’AADL.

Cet accord a été paraphé par le PDG de la CAAR, M. Hadj Mohamed Seba, et le directeur général de l’AADL Gest-immo, M. Djalel Eddine Dahmani.

Il s’inscrit dans le cadre de la politique de développement et d’amélioration de la qualité de service de la CAAR, et vise à répondre aux besoins croissants des clients et à soutenir le développement de l’économie nationale.

La convention prévoit la mise en place d’une couverture d’assurance complète et adaptée aux besoins spécifiques des bénéficiaires du programme AADL.

Cette assurance couvrira notamment les dommages causés aux logements par des incendies, des tremblements de terre ou d’autres catastrophes naturelles, ainsi que la responsabilité civile des occupants.