AADL : du nouveau pour cette catégorie de souscripteurs

Il s’agit d’une bonne nouvelle pour les souscripteurs AADL 2013 ! En effet, l’Agence nationale de l’Amélioration et du Développement du Logement (AADL) a annoncé le début de l’opération du choix des sites. On notera que cette annonce concerne uniquement une catégorie spécifique des souscripteurs. À savoir ceux qui ont payé la première tranche qui a été fixée à 10 % du prix du logement.

Pour ce faire, toutes les personnes qui ont souscrit à ce programme sont amenées à choisir le site de logement qu’ils préfèrent. Pour rappel, l’agence nationale de l’amélioration et du développement du logement propose plusieurs sites. De ce fait, chaque souscripteur peut choisir la région qui lui convient. Sachant que cette opération se fait en fonction de la disponibilité des appartements.

En effet, les dossiers des souscripteurs sont classés par ordre chronologique. Donc chaque personne aura son premier choix en tenant compte du critère suscité ( la disponibilité). Dans ce même sillage, on précisera que pour accomplir cette opération de la meilleure des façons, l’agence en question a dédié une plateforme pour cela.

Ainsi, les principaux concernés peuvent visiter ladite plateforme électronique en cliquant ici. Par ailleurs, l’AADL a indiqué que les sites concernés par ce processus sont ceux où les entreprises de construction se sont déjà installées. En fait, il s’agit de ce que rapporte le quotidien El Bilad.

L’AADL annonce la délivrance des contrats de logement pour cette catégorie

Via un communiqué rendu public sur sa page Facebook officielle, Gest Immo, la filiale de l’AADL a annoncé la délivrance des contrats de logement. Et ce, pour tout souscripteur ayant reçu les clés de son appartement. Il est à noter que cette décision concerne uniquement ceux qui ont payé 25 % du prix de logement. Sachant que le prix total est de 210 millions pour un f3 et 270 pour un f4.

Et cela dans le cadre du programme de 55.000 logements qui comprend les sites suivants : Azazga, Tazmalt, Sidi Ahmed, Zemmouri, Ouled Fayet, Bab ezzouar et Mahelma. Ainsi que Souidania, belle vue et d’autres sites.