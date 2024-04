AADL dévoile la date de début des ventes pour ses villas nouvellement achevées

L’Agence Nationale de l’Amélioration et du Développement du Logement (AADL) a récemment annoncé l’ouverture des inscriptions pour la vente de villas finies dans le cadre de son programme de logement promotionnel libre. Cette initiative représente une opportunité significative pour les citoyens algériens, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, de devenir propriétaires d’un bien immobilier de qualité.

À partir du 15 avril 2024, à 10 heures du matin, les inscriptions seront ouvertes sur la plateforme électronique de l’AADL. Les intéressés sont invités à s’inscrire sur le site www.aadl.com.dz et à se diriger vers la section dédiée au logement promotionnel libre pour compléter leur inscription.

AADL lance la vente de villas exclusives à Ali Mendjeli

Pour commencer, l’AADL propose à la vente 24 des 40 villas promotionnelles libres, accompagnées de jardins, situées dans le quartier UV19 de la nouvelle ville Ali Mendjeli à Constantine.

Chaque villa a été pensée pour maximiser l’espace et la lumière naturelle, garantissant ainsi un habitat à la fois spacieux et chaleureux. Les jardins, véritables havres de paix, offrent un espace extérieur privé où les résidents pourront se détendre et profiter du climat méditerranéen de Constantine.

L’annonce de l’ADL est une invitation à saisir l’opportunité de posséder une villa dans l’un des quartiers les plus prometteurs de Constantine. Les détails sur les prix et le processus d’achat seront disponibles sur la plateforme en ligne, offrant transparence et facilité aux futurs propriétaires.

Innovation dans les transactions : Algérie Poste facilite les paiements AADL

Rappelons que, Algérie Poste, sous la direction de M. Louai Zidi, a annoncé l’introduction prochaine d’un système de coordination avec les banques et l’Agence Nationale d’Amélioration et de Développement du Logement (AADL).

M. Zidi a également indiqué que des consultations ont été ouvertes avec les parties prenantes, y compris les banques qui sont des partenaires d’Algérie Poste, qui est à son tour membre observateur de l’Association des Banques et des Établissements Financiers « ABEF »

Ce système permettra des transferts automatiques entre le bureau de poste, la banque et l’agence, éliminant le besoin pour les citoyens de gérer manuellement leur argent lors du paiement des mensualités des logements AADL.

L’opérateur s’engage également dans la voie de la numérisation de ses services. L’accord avec la compagnie Alliance Assurances permet le paiement des primes d’assurance en plusieurs fois via les bureaux de poste. Un autre partenariat avec la compagnie d’assurance SAA permet aux clients de recevoir leurs indemnités directement sur leur compte CCP par virement électronique.

Cette initiative est un exemple concret des efforts continus pour améliorer l’efficacité des services financiers et renforcer la qualité de l’expérience client chez Algérie Poste.