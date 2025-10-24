AADL : dernier rappel avant la clôture du délai de paiement des loyers

La société AADL de Gestion Immobilière (Gest Immo) a annoncé, ce jeudi, la prolongation du délai de paiement des loyers mensuels relatifs au mois de septembre 2025, accordant ainsi aux locataires un sursis supplémentaire pour régulariser leur situation.

Dans un communiqué officiel, l’entreprise a précisé que « le délai de règlement des loyers du mois de septembre 2025 est prolongé jusqu’au 28 octobre 2025 ». Cette mesure s’applique à l’ensemble des locataires relevant de la société de gestion immobilière.

Selon la même source, cette décision intervient dans un souci de souplesse administrative et de facilitation des démarches pour les citoyens, notamment ceux qui n’auraient pas encore pu s’acquitter de leurs redevances dans les délais initiaux.

La société AADL rappelle par ailleurs l’importance de respecter les échéances fixées et invite les locataires à procéder au paiement dans le nouveau délai imparti, afin d’éviter toute pénalité éventuelle.

AADL 3 : le programme de logement accessible aux algériens

Le programme AADL 3 est la troisième phase du dispositif national de logement visant à permettre aux citoyens algériens d’accéder à la propriété de manière simple et abordable.

Destiné principalement aux familles à revenu moyen, ce programme offre des appartements neufs conçus selon les normes modernes, avec des espaces fonctionnels et des infrastructures adaptées aux besoins des habitants.

L’objectif est de répondre à la demande croissante de logements tout en soutenant les familles dans la réalisation de leur projet immobilier. Les logements proposés dans le cadre d’AADL 3 sont mis à disposition à des prix subventionnés, bien inférieurs à ceux du marché. Les mensualités sont adaptées aux revenus moyens, ce qui permet aux bénéficiaires de planifier leur budget sans pression excessive.

De plus, les projets sont réalisés dans des zones stratégiques, proches des écoles, commerces et transports publics, garantissant ainsi un cadre de vie pratique et agréable pour les familles.

Pour participer au programme, les candidats doivent alors être citoyens algériens, ne pas être déjà propriétaires d’un logement dans le même dispositif et disposer d’un revenu régulier permettant le paiement des mensualités.

L’inscription se fait en ligne, via le site officiel de l’AADL, en remplissant un formulaire et en fournissant les documents nécessaires, tels que la carte d’identité et les justificatifs de revenus. Après la validation des dossiers, les bénéficiaires sont sélectionnés et peuvent commencer le processus d’acquisition de leur logement.