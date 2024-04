AADL : communiqué important sur les moyens de communications avec les souscripteurs

L’Agence nationale pour l’amélioration du logement et son développement (Aadl) a affirmé que les canaux de communication avec les citoyens et les souscripteurs sont continus et permanents, représentés par la plateforme numérique concernant la prise de rendez-vous pour traiter les préoccupations des souscripteurs et les traiter de manière opportune, ou en appelant le numéro vert 3040 pour les guider et répondre à leurs questions, tous deux fonctionnant du dimanche au jeudi de 08h00 à 16h30.

Dans un communiqué, il a été déclaré que conformément aux instructions du ministre du Logement, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, données lors de la réunion technique sur la numérisation et la modernisation du secteur du logement, tenue le 21 mars 2024, et agissant en vertu de ses recommandations visant à améliorer les services numériques pour les citoyens et à les rendre une priorité absolue, et dans le cadre de son programme visant à rapprocher ses services des citoyens et à écouter en permanence les préoccupations des souscripteurs et des résidents des logements locatifs en accession à la propriété et à en prendre soin de manière optimale.

De bons moyens de communication pour répondre aux préoccupations

L’AADL a souligné qu’en utilisant ces deux derniers moyens, plusieurs préoccupations ont été prises en charge, qu’il s’agisse de questions administratives liées au processus de souscription ou de celles qui surviennent au niveau des quartiers résidentiels, et que plusieurs questions ont été répondues concernant les procédures de souscription pour le régime de location-vente.

L’Agence a également souligné à tous les souscripteurs et résidents des logements Aadl que la plateforme de prise de rendez-vous, accessible via son site Web www.aadl.com.dz, ainsi que le numéro vert 3040, sont les deux moyens officiels pour prendre en charge de manière optimale leurs préoccupations, en plus des réceptions quotidiennes organisées par la Direction générale de l’Agence, les directions régionales, les directions provinciales et tous les bureaux qui en dépendent à travers le pays.