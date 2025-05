AADL : bientôt la fin de la gestion de l’eau par l’agence dans ses cités, qui prendra le relai?

La gestion des services d’eau dans les quartiers de logements en vente-location relevant de l’Agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement (AADL) va progressivement être confiée à l’Algérienne des Eaux (ADE). Ce transfert se fera de manière planifiée, après une évaluation technique complète des infrastructures concernées.

Un protocole d’accord a alors été officiellement signé ce samedi 3 mai à Alger entre les deux institutions, en présence du ministre de l’Hydraulique, Taha Derbal, et du ministre des Finances, Abdelkrim Boudraâ. Cette initiative vise à harmoniser la gestion des ressources hydrauliques et à améliorer la qualité du service public dans les quartiers AADL.

Salah Eddine Chriet, directeur central des clients et de la communication de l’ADE, a indiqué à l’Agence de presse algérienne (APS) qu’« un audit technique sera mené par des équipes mixtes de l’ADE et de l’AADL (via sa filiale Gest-Immo) pour examiner les structures hydrauliques actuellement gérées par l’agence ». L’objectif est de garantir une transition maîtrisée, en s’assurant de l’état et de la conformité des installations.

Une opération graduelle à l’échelle nationale : quelles sont les exceptions ?

L’évaluation portera sur l’ensemble des composantes essentielles : réseaux de distribution, réservoirs d’eau et stations de pompage. Le processus a débuté dans la nouvelle ville de Bouinan, dans la wilaya de Blida, et s’étendra progressivement aux autres quartiers AADL répartis sur le territoire national.

Cependant, certaines wilayas sont exclues de ce transfert. Il s’agit notamment d’Alger, Tipaza, Oran et Constantine, où la gestion des services d’eau et d’assainissement est assurée par d’autres opérateurs spécialisés.

Une fois l’audit finalisé dans chaque wilaya, un accord de transfert de gestion sera alors signé entre l’AADL et les unités locales de l’ADE. Ce mécanisme vise à assurer une continuité de service sans rupture pour les résidents, tout en renforçant les capacités opérationnelles de l’ADE.