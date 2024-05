AADL – Alger : Large opération de distribution de logements prévue le 05 juillet

Le ministre du Logement, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé hier (samedi 11 mai 2024), la distribution d’environ 40 000 unités de logement dans le cadre du programme de vente par location (AADL) dans la wilaya d’Alger, à l’occasion du 62e anniversaire de l’indépendance prévu pour le 5 juillet prochain.

En effet, lors d’une visite de terrain sur le site des 13 300 logements AADL de la nouvelle ville de Sidi Abdellah (Alger), en compagnie du wali d’Alger, Mohamed Abdel Nour Rabhi, M. Belaribi a déclaré : “Nous rassurons les souscripteurs que nous serons au rendez-vous pour la distribution de 40 000 logements dans la capitale le 5 juillet prochain, dont 20 000 à Sidi Abdellah”.

Il a affirmé que ces logements disposent de toutes les commodités nécessaires pour assurer une vie décente aux occupants en soulignant que son département a veillé à une coordination étroite entre la construction des logements et la réalisation des infrastructures publiques attenantes.

Le ministre a salué la rapidité d’exécution de ce projet d’envergure, qui comprend 13 300 logements. Lancés fin 2021, les travaux de ce pôle devraient être distribués le 5 juillet prochain, conformément aux engagements pris par le gouvernement.

M. Belaribi a également évoqué le projet de 10 507 logements dont le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a donné le coup d’envoi le 5 juillet 2023. Ce chantier connait une progression remarquable avec un taux d’avancement de 80%. Les travaux de bétonnage ont été achevés et les travaux des différents réseaux devraient débuter “prochainement”.

De son côté, le directeur général de l’Agence nationale de promotion et de développement du logement (AADL), M. Fouad Mekrani, a présenté un exposé sur l’avancement des travaux des projets en cours de réalisation à Sidi Abdallah.

Selon le directeur, le projet est en phase finale de réalisation. Les travaux des logements et des aménagements extérieurs sont achevés. “Un progrès notable a été enregistré dans les travaux des routes et des réseaux primaires et secondaires, y compris l’électricité, le gaz et la fibre optique”, a-t-il ajouté.

Ce pôle urbain se distingue par la présence de deux réseaux distincts, l’un pour les eaux usées et l’autre pour les eaux pluviales. Il est également doté de trois stations de pompage, d’une station d’épuration des eaux usées, de deux centres commerciaux, de 53 kiosques, de 5 places publiques et de terrains de sport de petite taille.

Une grande esplanade verte de 4 hectares, équipée d’un accès internet gratuit, de terrains de sport de petite taille, d’un terrain multisports, d’espaces pour enfants, d’un théâtre en plein air et d’une piscine, vient compléter les infrastructures de ce pôle urbain.

Sur le plan des équipements publics, le projet comprend 30 structures, dont 11 écoles primaires, 5 collèges, 2 lycées, 2 centres de santé, 2 centres de police, une unité de protection civile, 2 bibliothèques, une mosquée et 2 stations de recharge pour véhicules électriques.

Le projet de 10 507 logements à Sidi Abdallah dispose également des infrastructures publiques nécessaires, telles que des écoles primaires, des collèges, des lycées, une mosquée, une clinique, une bibliothèque et un commissariat de police. Deux centres commerciaux ont également été construits dans le cadre de ce projet.