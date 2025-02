AADL : 662 locaux commerciaux mis en vente aux enchères dans ces 2 wilayas

L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) met sur le marché 662 locaux commerciaux répartis entre les wilayas de Blida et Tipaza. Une occasion en or pour les entrepreneurs et commerçants à la recherche d’espaces stratégiques.

De plus, l’ouverture de ces enchères représente une opportunité unique pour les entrepreneurs souhaitant s’implanter dans des zones résidentielles en plein essor. Ces locaux offrent un emplacement stratégique, garantissant une proximité immédiate avec une population déjà installée, ce qui assure une clientèle potentielle.

L’AADL lance un vaste programme de cession aux enchères (2025)

En effet, l’AADL a annoncé la mise en vente aux enchères de plusieurs centaines de locaux commerciaux et de services, à travers différents sites résidentiels réalisés dans le cadre de son programme de logements en location-vente. Cette démarche vise à dynamiser l’activité

commerciale dans ces quartiers. Ainsi, offrir aux investisseurs des opportunités intéressantes. Les enchères concernent notamment la wilaya de Blida et Tipaza.

Les locaux disponibles à Blida :

108 locaux commerciaux situés à 3100 logements de Bouinan ;

73 locaux à 1300 logements de Meftah ;

44 locaux à 1200/3750 logements de Meftah ;

49 locaux à 550/3750 logements de Meftah ;

Les locaux disponibles à Tipaza :

88 locaux commerciaux et 10 à usage de services à 1273/1500 logements, cité 03 ;

95 locaux à 1000 logements, cité 02 ;

161 locaux commerciaux et de services à 1500 logements, cité 01 ;

44 locaux à 1200 logements de Bou Ismaïl ;

De plus, les modalités de participation aux enchères, ainsi que les informations détaillées sur les superficies et prix de base, sont disponibles sur le site officiel de l’AADL. Les candidats intéressés peuvent consulter la plateforme de l’agence pour plus de détails. (Cliquez-ici)

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large de promotion de l’investissement immobilier commercial en Algérie. En outre, l’AADL, en cédant ces espaces, cherche à encourager le développement d’activités économiques locales tout en optimisant l’utilisation des espaces prévus dans ses cités résidentielles. L’intégration de commerces et de services dans ces quartiers favorisera non seulement leur attractivité, mais également leur dynamisation économique.

Les enchères organisées par l’AADL représentent une véritable opportunité pour les investisseurs et commerçants à la recherche d’un emplacement stratégique. Avec une offre variée et répartie sur plusieurs sites, ces ventes devraient attirer un grand nombre d’acquéreurs potentiels. Reste à voir quelles seront les tendances du marché et l’intérêt des investisseurs pour ces espaces commerciaux.

