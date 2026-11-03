AADL 3 : inscription, paiement, prix et remise des clés – le guide complet
Le programme AADL 3 est la troisième édition de la formule location-vente de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL). Lancé à l’inscription en 2024, il compte près de 950 000 souscripteurs et s’inscrit dans un plan national de deux millions de logements sur 2025-2029. Ce guide réunit l’essentiel : inscription, tranches de paiement, prix et remise des clés.
Qu’est-ce que le programme AADL 3 ?
AADL 3 est un dispositif de location-vente : le souscripteur paie son logement par tranches puis par mensualités étalées. Le parcours est passé de la plateforme d’inscription (2024) au traitement des dossiers (2025), puis au lancement des chantiers et à la livraison des logements (2026). Une enveloppe de 850 000 unités a été inscrite aux lois de finances 2025, 2026 et 2027.
Inscription AADL 3 : comment remplir le formulaire
L’inscription se fait en ligne, via le site officiel aadl3inscription2024.dz ou l’application mobile (voir notre guide détaillé : comment remplir le formulaire d’inscription AADL 3). Les étapes :
- Accéder à la plateforme officielle.
- Choisir sa wilaya de résidence.
- Saisir son numéro d’identification nationale (NIN).
- Indiquer son numéro de sécurité sociale.
- Renseigner un numéro de téléphone valide.
- Entrer le Captcha et confirmer les données.
Après validation, une confirmation par téléphone est demandée : un numéro s’affiche à l’écran, à appeler dans le délai imparti pour finaliser l’inscription.
Les tranches de paiement AADL 3
Le règlement s’effectue par tranches successives :
|Tranche
|Part du coût
|Montant (F3)
|Montant (F4)
|1re tranche
|50 %
|343 000 DA
|431 500 DA
|2e tranche
|7 % (300 000 DA)
|240 000 DA
|300 000 DA
La première tranche (50 %) a été ouverte au paiement en deux phases, la première à partir du 21 décembre 2025. La deuxième tranche est également étalée en deux phases : première phase de 150 000 DA pour un F4 et de 120 000 DA pour un F3. Le ministre de l’Habitat a par ailleurs fixé le calendrier des ordres de versement, d’abord pour les premiers bénéficiaires concernés par la livraison.
Comment payer les tranches AADL 3 en ligne
Le paiement se fait sans se déplacer, via la plateforme de l’agence. Moyens acceptés :
- Carte Edahabia
- Carte bancaire CIB
- Application BaridiMob
- Plateforme BaridiWeb
Le dispositif fournit une preuve de paiement immédiate et évite les files d’attente.
Prix des logements AADL 3
Selon le ministère de l’Habitat, les prix AADL 3 sont « inférieurs ou équivalents » à ceux du Logement Promotionnel Aidé (LPA) et ne dépasseraient pas 5 400 000 DA. Repère : le LPA se situe autour de 3,3 à 3,5 millions DA pour un F3 et 4,1 à 4,4 millions DA pour un F4. L’avantage de la formule AADL : des mensualités sur 25, 30 ou 35 ans.
Distribution et remise des clés
La remise des premières clés AADL 3 a été fixée au 1er novembre 2026. La première vague concerne les chantiers les plus avancés : un premier lot de 3 789 logements répartis sur 12 wilayas, dans le cadre d’une opération nationale portant sur plus de 133 000 logements.
Questions fréquentes sur AADL 3
Comment s’inscrire à AADL 3 ?
Sur la plateforme officielle (aadl3inscription2024.dz) ou l’application mobile, en renseignant wilaya, NIN, numéro de sécurité sociale et téléphone, puis en confirmant par appel. Détail : remplir le formulaire.
Comment payer les tranches AADL 3 ?
En ligne, avec une carte Edahabia, une carte CIB, BaridiMob ou BaridiWeb.
Quels sont les montants des tranches ?
1re tranche : 50 % (343 000 DA en F3, 431 500 DA en F4). 2e tranche : 7 % (240 000 DA en F3, 300 000 DA en F4), en deux phases.
Quel est le prix d’un logement AADL 3 ?
Proche du LPA, sans dépasser 5 400 000 DA, avec des mensualités sur 25 à 35 ans.
Quand ont lieu les premières remises de clés ?
À partir du 1er novembre 2026, dans les wilayas aux chantiers les plus avancés.
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