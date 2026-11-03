AADL 3 : inscription, paiement, prix et remise des clés – le guide complet

Le programme AADL 3 est la troisième édition de la formule location-vente de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL). Lancé à l’inscription en 2024, il compte près de 950 000 souscripteurs et s’inscrit dans un plan national de deux millions de logements sur 2025-2029. Ce guide réunit l’essentiel : inscription, tranches de paiement, prix et remise des clés.

Qu’est-ce que le programme AADL 3 ?

AADL 3 est un dispositif de location-vente : le souscripteur paie son logement par tranches puis par mensualités étalées. Le parcours est passé de la plateforme d’inscription (2024) au traitement des dossiers (2025), puis au lancement des chantiers et à la livraison des logements (2026). Une enveloppe de 850 000 unités a été inscrite aux lois de finances 2025, 2026 et 2027.

Inscription AADL 3 : comment remplir le formulaire

L’inscription se fait en ligne, via le site officiel aadl3inscription2024.dz ou l’application mobile (voir notre guide détaillé : comment remplir le formulaire d’inscription AADL 3). Les étapes :

Accéder à la plateforme officielle. Choisir sa wilaya de résidence. Saisir son numéro d’identification nationale (NIN). Indiquer son numéro de sécurité sociale. Renseigner un numéro de téléphone valide. Entrer le Captcha et confirmer les données.

Après validation, une confirmation par téléphone est demandée : un numéro s’affiche à l’écran, à appeler dans le délai imparti pour finaliser l’inscription.

Les tranches de paiement AADL 3

Le règlement s’effectue par tranches successives :

Tranche Part du coût Montant (F3) Montant (F4) 1re tranche 50 % 343 000 DA 431 500 DA 2e tranche 7 % (300 000 DA) 240 000 DA 300 000 DA

La première tranche (50 %) a été ouverte au paiement en deux phases, la première à partir du 21 décembre 2025. La deuxième tranche est également étalée en deux phases : première phase de 150 000 DA pour un F4 et de 120 000 DA pour un F3. Le ministre de l’Habitat a par ailleurs fixé le calendrier des ordres de versement, d’abord pour les premiers bénéficiaires concernés par la livraison.

Comment payer les tranches AADL 3 en ligne

Le paiement se fait sans se déplacer, via la plateforme de l’agence. Moyens acceptés :

Carte Edahabia

Carte bancaire CIB

Application BaridiMob

Plateforme BaridiWeb

Le dispositif fournit une preuve de paiement immédiate et évite les files d’attente.

Prix des logements AADL 3

Selon le ministère de l’Habitat, les prix AADL 3 sont « inférieurs ou équivalents » à ceux du Logement Promotionnel Aidé (LPA) et ne dépasseraient pas 5 400 000 DA. Repère : le LPA se situe autour de 3,3 à 3,5 millions DA pour un F3 et 4,1 à 4,4 millions DA pour un F4. L’avantage de la formule AADL : des mensualités sur 25, 30 ou 35 ans.

Distribution et remise des clés

La remise des premières clés AADL 3 a été fixée au 1er novembre 2026. La première vague concerne les chantiers les plus avancés : un premier lot de 3 789 logements répartis sur 12 wilayas, dans le cadre d’une opération nationale portant sur plus de 133 000 logements.

Questions fréquentes sur AADL 3

Comment s’inscrire à AADL 3 ?

Sur la plateforme officielle (aadl3inscription2024.dz) ou l’application mobile, en renseignant wilaya, NIN, numéro de sécurité sociale et téléphone, puis en confirmant par appel. Détail : remplir le formulaire.

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Comment payer les tranches AADL 3 ?

En ligne, avec une carte Edahabia, une carte CIB, BaridiMob ou BaridiWeb.

Quels sont les montants des tranches ?

1re tranche : 50 % (343 000 DA en F3, 431 500 DA en F4). 2e tranche : 7 % (240 000 DA en F3, 300 000 DA en F4), en deux phases.

Quel est le prix d’un logement AADL 3 ?

Proche du LPA, sans dépasser 5 400 000 DA, avec des mensualités sur 25 à 35 ans.

Quand ont lieu les premières remises de clés ?

À partir du 1er novembre 2026, dans les wilayas aux chantiers les plus avancés.