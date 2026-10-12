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AADL 3 : quelles wilayas recevront les premiers logements le 1er novembre ?

LA
Lynda Ait Amedjkane
3 min de lecture
AADL 3 : quelles wilayas recevront les premiers logements le 1er novembre ?
Le compte à rebours est lancé pour les souscripteurs AADL 3 : la remise des premières clés est prévue le 1er novembre 2026. Dans ces cinq wilayas, les travaux sont déjà achevés.
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La distribution des premiers logements AADL 3 approche à grands pas. Prévue le 1er novembre 2026, cette opération marquera une nouvelle étape pour les souscripteurs, plus de deux ans après l’ouverture des inscriptions. Dans une vidéo récapitulative, le ministère de l’Habitat revient sur l’avancement du programme et révèle les localités où les travaux des nouveaux quartiers sont désormais achevés.

AADL 3 : cinq localités concernées par les premières distributions du 1er novembre

Les souscripteurs au programme AADL 3 attendent désormais la remise des premiers logements, annoncée pour le 1er novembre 2026. Dans une vidéo retraçant les principales étapes du programme, le ministère de l’Habitat indique que les travaux sont achevés dans plusieurs quartiers répartis à travers le pays.

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Les localités citées se trouvent dans les cinq wilayas suivantes :

  • Mascara ;
  • M’Sila ;
  • Ouargla ;
  • Mila, notamment à Chelghoum Laïd ;
  • Oum El Bouaghi.

L’achèvement des travaux dans ces localités marque une étape importante avant la remise des clés. Toutefois, il convient de distinguer la fin des travaux de la confirmation définitive des sites retenus pour la distribution du 1er novembre. La liste officielle finale des bénéficiaires et le calendrier précis des remises restent à préciser.

AADL 3 : 200 000 logements concernés par l’avancement du programme

Le programme AADL 3 a connu plusieurs étapes depuis l’ouverture des inscriptions en juillet 2024. Le président Abdelmadjid Tebboune avait annoncé le lancement de cette opération le 30 mai 2024, lors d’une visite de travail dans la wilaya de Khenchela.

La plateforme numérique a ouvert le 5 juillet suivant et a enregistré 1 440 340 souscripteurs.

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Depuis, les autorités ont poursuivi la préparation des terrains et les études techniques nécessaires à la construction des logements. Le ministère avait notamment annoncé l’aménagement de 16 pôles urbains, répartis dans 16 wilayas sur les 47 prévus.

Les études géotechniques et d’ingénierie de 200 000 logements AADL 3 sont également achevées, selon les informations communiquées par les autorités. Par ailleurs, les lois de finances 2025 et 2026 prévoient l’inscription de 500 000 logements dans le cadre de cette formule de location-vente.

AADL 3 : les souscripteurs ont commencé à payer la première tranche en décembre 2025

À Constantine, le président de la République a donné, en novembre 2025, le signal de départ des travaux et de l’implantation du programme au pôle urbain de Sissaoui. Ce projet prévoit 8 050 logements AADL 3.

Le 21 décembre 2025, les souscripteurs à travers le pays ont commencé à verser la première tranche de leur apport financier. Le paiement a été organisé en deux étapes.

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La distribution des premiers logements, annoncée pour le 1er novembre 2026, constitue la prochaine échéance majeure du programme. Les cinq wilayas citées dans la vidéo du ministère offrent un premier aperçu des localités où les travaux sont achevés. Dans l’attente de précisions officielles sur les modalités de remise des clés.

LA

Lynda Ait Amedjkane

Journaliste – Nation, société et actualité quotidienne

Lynda Aït Amedjkane est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360. Elle couvre principalement les sujets liés à la nation, à la société et aux faits divers qui rythment l'actualité quotidienne en Algérie.

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