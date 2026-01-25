AADL 3 : une nouvelle banque annonce le financement des tranches

Bonne nouvelle pour les souscripteurs à la formule location-vente AADL 3. Le dispositif de financement des logements vient d’être renforcé avec l’entrée en lice d’une nouvelle institution bancaire. Il s’agit de la Banque de développement local (BDL), qui va désormais assurer le financement du paiement des cinq tranches liées à l’acquisition des logements AADL, toutes typologies confondues.

L’annonce a été faite par le directeur général de la BDL, Mohamed Moubarak, lors d’une déclaration accordée à la Radio nationale. À travers cette intervention, le premier responsable de la banque a tenu à informer officiellement les souscripteurs concernés du lancement effectif de cette opération. « Je porte à la connaissance des souscripteurs du logement AADL 3 que la BDL va commencer à financer le paiement des tranches pour l’acquisition du logement à partir d’aujourd’hui », a-t-il affirmé.

Selon le DG de la BDL, les souscripteurs intéressés par ce financement sont invités à se rapprocher des différentes agences de la banque afin de déposer leurs dossiers de demande. Cette mesure concerne l’ensemble des logements du programme AADL 3, sans distinction de typologie, qu’il s’agisse de logements F3 ou F4. Une précision qui devrait rassurer de nombreux bénéficiaires, notamment ceux qui s’interrogeaient sur l’éligibilité de leur logement à ce type de financement.

Conditions d’accès au financement

Toutefois, le directeur général de la BDL a tenu à apporter une précision importante concernant les conditions d’accès à ce dispositif. « Le plus important pour un demandeur du financement des tranches est de déposer un engagement de domiciliation de salaire auprès de la BDL », a-t-il souligné. Cette exigence constitue l’élément clé du dossier et conditionne l’acceptation de la demande de financement.

En conclusion, le responsable de la banque a insisté sur le caractère inclusif de cette mesure. « Ce financement concerne tous les souscripteurs, sans exception », a-t-il assuré, mettant ainsi fin aux rumeurs faisant état de restrictions ou de critères limitatifs.

Outre la banque CNEP, qui a déjà proposé un financement avec un taux de bénéfice bonifié de 1%, les souscripteurs disposent désormais d’une alternative supplémentaire pour honorer le paiement des tranches, ce qui devrait contribuer à faciliter l’accès au logement et à alléger la pression financière sur de nombreux ménages. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique globale visant à accompagner les bénéficiaires et à accélérer la concrétisation du programme AADL.

