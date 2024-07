AADL 3 : Tous les détails du lancement et de l’inscription dévoilés !

La direction générale de l’Agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement (AADL) a annoncé ce jeudi, à Alger, toutes les modalités d’inscription sur la plateforme numérique dédiée au programme de vente par location pour l’année 2024, connu sous le nom de “AADL 3“. Cette plateforme sera ouverte aux inscriptions à partir de ce vendredi à 21 heures.

Préparation à l’ouverture des inscriptions

Lors d’une conférence de presse, animée par le directeur général de l’agence, Fouad Mokrani, et le directeur général adjoint chargé de l’inscription et de la commercialisation, Fawzi Djermouni, les détails de cette nouvelle initiative ont été dévoilés. La plateforme, accessible via le site web aadl3inscription2024.dz, dispose également d’une application mobile disponible sur les systèmes Android (Play Store) et iOS (Apple Store).

Mokrani a précisé que le site de la plateforme est opérationnel 24 heures avant l’ouverture des inscriptions. Cela permet aux futurs inscrits de se familiariser avec l’interface et de télécharger l’application s’ils souhaitent s’inscrire via leur téléphone mobile. Cette anticipation vise à faciliter le processus d’inscription et à éviter les embouteillages numériques au moment de l’ouverture des inscriptions.

Procédure d’inscription à AADL 3

La procédure d’inscription a été simplifiée pour être accessible à tous, que ce soit via un ordinateur ou un téléphone portable. Le directeur général a assuré que l’interface est conviviale et intuitive, permettant à chacun de s’inscrire où qu’il se trouve.

Inscription via le site web

Pour les inscriptions via le site web, les utilisateurs doivent suivre les étapes suivantes :

Accéder à la plateforme via le lien fourni. Choisir leur wilaya de résidence. Entrer leur numéro d’identification nationale. Saisir leur numéro de sécurité sociale. Fournir leur numéro de téléphone portable. Compléter le processus en entrant le code de vérification “Captcha” et en confirmant les données.

دليل المنصة الرقمية للتسجيل في #برنامج_عدل_3 باستخدام الحاسوب pic.twitter.com/CR1NoKwxcA — Télévision Algérienne-التلفزيون العمومي الجزائري (@entv_dz) July 4, 2024

Inscription via l’application mobile

Pour ceux qui préfèrent utiliser l’application mobile, les étapes sont similaires :

Télécharger l’application depuis le site de la plateforme. Ouvrir l’application et cliquer sur l’onglet d’inscription. Lire et accepter les conditions générales affichées. Choisir leur wilaya de résidence. Entrer leur numéro d’identification nationale et leur numéro de sécurité sociale, ou utiliser la fonctionnalité de scan des cartes biométriques. Fournir leur numéro de téléphone portable et compléter le code “Captcha”. Confirmer les données pour valider l’inscription.

دليل المنصة الرقمية للتسجيل في #برنامج_عدل_3 باستخدام الهاتف النقال pic.twitter.com/ahNQ0lM4u0 — Télévision Algérienne-التلفزيون العمومي الجزائري (@entv_dz) July 4, 2024

Fawzi Djermouni a expliqué que l’étape finale consiste à vérifier l’inscription, ce qui permet ensuite de télécharger le formulaire d’inscription. Un numéro de téléphone fixe sera fourni pour confirmation, et les inscrits disposent de 24 heures pour appeler ce numéro.

Bon à savoir : Le directeur général de l’AADL a souligné l’importance d’utiliser un numéro de téléphone personnel lors de l’inscription, car un même numéro ne peut pas être utilisé pour plusieurs inscriptions. Cette mesure vise à éviter les fraudes et à garantir l’équité du processus.