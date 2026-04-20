AADL 3 : Top départ pour le paiement de la 2ᵉ partie du premier versement (Détails)

La Direction Générale de l’Agence Nationale de l’Amélioration et du Développement du Logement (AADL) a annoncé, ce lundi 20 avril 2026, l’ouverture officielle de la procédure de paiement pour la seconde phase du premier versement destinée aux souscripteurs du programme « AADL 3 ».

Dans un communiqué diffusé aujourd’hui, l’agence précise que les ordres de paiement sont désormais disponibles en ligne. Cette opération concerne précisément :

Le paiement de la deuxième partie ( 50% ) du premier versement pour l’ensemble des souscripteurs.

) du premier versement pour l’ensemble des souscripteurs. Le paiement de la tranche complémentaire pour les bénéficiaires ayant effectué un changement de typologie d’appartement.

L’AADL souligne que le paiement s’effectue exclusivement via le portail électronique officiel : www.aadl.dz.

Fidèle à sa stratégie de dématérialisation, l’agence rappelle que le règlement doit se faire par voie électronique.

Les souscripteurs sont invités à suivre les mêmes étapes techniques que celles utilisées lors du règlement de la première phase du premier versement.

AADL 3 : Le ministre Belaribi garantit l’équité

Ce nouveau palier de paiement intervient après une phase cruciale de traitement des recours. En effet, l’agence AADL avait entamé, le 31 mars dernier, la notification des résultats pour les souscripteurs ayant déposé une réclamation via la plateforme numérique.

À ce sujet, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, s’est voulu rassurant : il a réaffirmé que tout souscripteur au programme « AADL 3 » dont le dossier répond aux critères légaux et réglementaires bénéficiera de son logement.

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Le ministre a insisté sur le fait que l’examen des dossiers repose sur des critères de précision et de transparence, garantissant ainsi l’équité entre tous les postulants.

Le secteur de l’habitat maintient une vigilance stricte pour garantir que ces logements profitent à ceux qui en ont réellement besoin. Belaribi a précisé que les enquêtes de contrôle sur la situation des souscripteurs se poursuivront de manière continue, et ce, même après le versement de la quatrième tranche.

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Tirant les enseignements des programmes précédents (AADL 1 et AADL 2), l’agence a opéré un virage technologique majeur pour cette troisième édition :

Numérisation intégrale : De l’inscription au suivi des dossiers.

: De l’inscription au suivi des dossiers. Paiement électronique : Une généralisation qui permet d’éliminer définitivement les longues files d’attente devant les agences bancaires, offrant ainsi un service plus fluide et moderne aux citoyens.

Cette approche modernisée témoigne de la volonté des autorités de respecter les délais de réalisation tout en répondant aux aspirations des Algériens en matière de logement.