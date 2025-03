AADL 3 : Quelle est la date limite pour activer son compte ? Belaribi répond

Le ministre du Logement, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé que la deuxième phase du programme AADL 3, concernant l’ouverture des comptes des inscrits, le téléchargement et l’envoi des dossiers, n’a pas de date limite et reste ouverte indéfiniment.

Le ministre a souligné que cette opération est ouverte à tous les inscrits et se poursuivra jusqu’à ce que chacun ait eu l’opportunité d’ouvrir son compte et de déposer son dossier.

Il a également révélé que, jusqu’à ce samedi matin, près d’un 1 200 000 inscrits ont ouvert leurs comptes, tandis que 237 000 ont déjà envoyé leurs dossiers, sur un total d’un 1 400 000 participants au programme AADL 3.

Belaribi a appelé les concernés à effectuer ces démarches sans précipitation, en évitant les foules observées au niveau des municipalités, car le temps est largement disponible. Il a précisé que l’ouverture des comptes et le dépôt des dossiers ne sont pas liés à un ordre de priorité.

AADL 3 : Une mobilisation citoyenne et administrative pour faciliter l’accès au logement

Cette annonce intervient dans un contexte où les services de l’état civil se sont mobilisés pour faciliter l’extraction des documents requis par les souscripteurs du programme AADL 3.

En effet, les services de l’état civil de la capitale étaient au rendez-vous pour assurer le succès de cette opération, marquée par un afflux massif de citoyens lors de la soirée ramadanesque du samedi.

Les municipalités ont été le théâtre de longues files d’attente organisées, où des Algériens, nourrissant l’espoir d’accéder à un logement décent, se sont pressés pour obtenir les documents nécessaires.

Les projets AADL, ayant déjà permis à une large frange de la population d’acquérir un appartement à des prix abordables, continuent de susciter un engouement exceptionnel, comme en témoigne le nombre record d’inscriptions à AADL 3.

À 20h55, vendredi soir, les services de l’état civil de la commune de Bir Khadem, à Alger, étaient prêts à accueillir des dizaines de citoyens, alignés à l’entrée de la mairie, attendant l’ouverture des portes à 21h pour entamer les démarches d’extraction des documents nécessaires au programme AADL 3.

Ce programme a ravivé l’espoir pour de nombreux Algériens, toutes catégories sociales et âges confondus, d’accéder à un logement décent avec des modalités de paiement facilitées.

Quelques minutes avant l’ouverture des portes des services de l’état civil, l’organisation était impeccable à la mairie de Bir Khadem, un exemple parmi les 57 communes de la capitale mobilisées pour le succès de l’opération, conformément aux instructions de la wilaya d’Alger.

Malgré l’affluence, l’opération s’est déroulée sans accroc. Les citoyens, bien que nombreux, ont pu accomplir leurs démarches dans un climat de discipline et de respect des consignes.