AADL 3 : quelles sont les difficultés signalées dans l’envoi des ordres de paiement ?

Alors que des milliers d’abonnés au programme AADL 3 ont pu régler leur première tranche sans encombre, d’autres font face à des difficultés techniques et contestent les critères d’attribution des appartements, notamment le nombre de chambres accordé aux familles nombreuses.

L’Agence nationale d’amélioration de l’habitat (AADL) a lancé hier le règlement de la première tranche des programmes AADL 3, permettant aux souscripteurs de verser entre 25 et 30 % du prix de leur futur logement. Si la majorité des opérations se sont déroulées sans accroc via la plateforme numérique dédiée, plusieurs abonnés rapportent des problèmes techniques récurrents.

« Je suis parvenu à payer ma tranche sans problème dimanche soir », témoigne Karim, 35 ans, souscripteur à Alger. En revanche, d’autres utilisateurs déplorent des bugs informatiques : « Le site plante systématiquement entre 18h et 22h, ma carte bancaire est rejetée à répétition », s’indigne une souscripteuse d’Oran sur les réseaux sociaux.

Typologies de logements attribués : F3 ou F4 ?

Le point le plus sensible concerne l’attribution des types d’appartements. Plusieurs parents de familles nombreuses, comptant trois enfants ou plus, ont découvert être éligibles à des logements F3 (deux chambres et un salon) alors qu’ils espéraient un F4 (trois chambres et un salon).

« Nous sommes cinq à la maison et on nous propose deux chambres. Où vont dormir les enfants ? », s’interroge Amina, mère de famille originaire de Blida. Contactés par plusieurs abonnés, les services de l’AADL ont confirmé que les listes d’attribution ont été établies selon des « critères socio-économiques précis », sans pour autant les détailler publiquement.

Mesures d’optimisation par l’AADL

Face aux remous sur les réseaux sociaux, l’agence annonce une période de recours de 15 jours suivant la notification des attributions. Une session d’ajustements pour les familles nombreuses serait prévue en janvier 2026.

Côté technique, l’AADL déploie des serveurs supplémentaires et prolonge la date limite de paiement de la première tranche au 15 janvier. Une version 2.0 de la plateforme numérique, dotée d’une intelligence artificielle pour gérer les pics de connexions, est attendue début 2026.

Avec un objectif ambitieux d’un million de logements sur 2025-2029, le programme AADL 3 suscite des attentes immenses dans un pays où deux millions de familles attendent un logement. Lancé dans un contexte de déficit chronique en matière d’habitat (800 000 unités/an nécessaires), il représente à la fois un espoir et une pression énorme pour les autorités.

À l’Assemblée populaire nationale, des députés ont déjà annoncé leur intention d’interpeller le ministre du Logement sur la transparence des critères d’attribution. Sur Facebook et X, le hashtag #AADL3 cumule déjà plus de 50 000 mentions, entre témoignages de satisfaction et cris d’indignation.

