AADL 3 : Près d’1 million d’inscriptions en 05 jours malgré les problèmes techniques

Malgré les problèmes techniques rencontrés sur la plateforme d’inscription et les critiques formulées par les candidats, le programme AADL 3 enregistre un nombre d’inscriptions record.

En effet, près d’un million de personnes se sont inscrites en seulement cinq jours, soit un chiffre notable qui représente environ 2,2% de la population algérienne estimée à 45 millions d’habitants.

Dès son ouverture le 5 juillet dernier, la plateforme d’inscription numérique a été submergée par un raz-de-marée de demandes, ce qui a entraîné une paralysie quasi-totale du site et une avalanche de bugs.

Face aux obstacles rencontrés, certains postulants n’ont pas cédé à la frustration. Loin de se laisser décourager, ces derniers ont trouvé des solutions astucieuses pour contourner les problèmes techniques et atteindre leurs objectifs.

Par exemple, certains ont exploité l’ingéniosité des extensions de navigateur pour automatiser le processus d’actualisation de la page web, leur permettant de recharger la page en boucle jusqu’à ce que le contenu du site apparaisse.

D’autres, plus prévoyants, ont opté pour une approche stratégique en choisissant de se connecter à des moments moins fréquentés, comme le midi, lorsque l’affluence est moindre et que les chances de succès sont plus élevées.

Plateforme d’inscription AADL 3 : Affluence record malgré les problèmes techniques

Notons que la plateforme a connu un démarrage spectaculaire, enregistrant 358 000 inscriptions en quelques heures.

L’engouement ne s’est pas démenti par la suite, avec un nombre d’inscriptions croissant chaque jour :

+ 94 000 le deuxième jour,

le deuxième jour, + 58 000 le troisième jour,

le troisième jour, + 212 182 le quatrième jour

le quatrième jour + 217 627 le cinquième jour.

Ainsi, malgré ces obstacles, près de 941 000 candidats ont pu valider leur inscription au programme AADL 3. Un chiffre impressionnant qui reflète l’attente forte des Algériens pour un logement décent et accessible.

Pour garantir la transparence du processus et rassurer les souscripteurs, l’Agence Nationale de l’Amélioration et du Développement du Logement (AADL) a envoyé un SMS de confirmation à tous les inscrits.

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, quant à lui, rassure les citoyens que les inscriptions au programme AADL 3 se poursuivront jusqu’à ce que le dernier candidat soit inscrit.

La plateforme numérique reste accessible de 8h00 à 18h00, permettant à tous les Algériens intéressés de s’inscrire au programme. Cette décision vise à répondre à l’affluence continue et à garantir l’égalité des chances pour tous les citoyens.

En résumé, l’inscription au programme AADL 3 reste ouverte jusqu’à satisfaction de toutes les demandes.