AADL 3 : premières clés le 1er novembre, ce que les 950 000 souscripteurs doivent savoir

Le ministère de l’Habitat remettra les premiers logements AADL 3 à partir du 1er novembre, dans plusieurs wilayas. Près de 950 000 souscripteurs ont réglé leur première tranche. Seule une partie d’entre eux est concernée par cette première vague, réservée aux chantiers les plus avancés.

Dans un mois, les premiers souscripteurs du programme AADL 3 devraient recevoir leurs clés. Le ministre de l’Habitat, Mohamed Tarek Belaribi, a fixé ce rendez-vous au 1er novembre. Cette date marque le 72e anniversaire du déclenchement de la Révolution. Nous avions détaillé cette annonce dans notre article sur la date de remise des premiers logements AADL 3. Voici ce que l’on sait à ce stade, et ce que les souscripteurs doivent surveiller.

Une première vague dans les wilayas les plus avancées

Le ministre de l’Habitat, Mohamed Tarek Belaribi, a fait cette annonce le lundi 17 août 2026. Il présidait une réunion nationale au siège du ministère, avec les directeurs du secteur des 69 wilayas. La remise des clés débutera dans plusieurs wilayas où les projets ont atteint un stade avancé de réalisation. Elle coïncidera avec l’opération nationale de distribution de logements prévue le même jour.

Pour le ministre, cette étape traduit la volonté de l’État de respecter ses engagements envers les citoyens. Le communiqué du ministère ne précise toutefois ni le nombre de logements concernés ni les wilayas retenues. Aucune liste n’a été publiée depuis.

Le 1er novembre prendra la suite de l’opération du 5 juillet, qui avait permis de distribuer 179 168 logements, toutes formules confondues. Le ministère vise deux millions de logements sur la période 2025-2029.

Le programme AADL 3 repose sur une nouvelle génération de pôles urbains. Selon le ministre, 16 premiers pôles accueillent déjà plus de 109 000 logements de sa première tranche. Ils s’accompagnent de 859 équipements publics de proximité.

Le programme AADL 3 en chiffres

Le ministre a livré plusieurs chiffres clés ces derniers mois :

environ 950 000 souscripteurs avaient réglé la première tranche par voie électronique, selon le ministre le 3 mai 2026 ;

les travaux d’environ 130 000 logements étaient alors lancés ;

47 pôles urbains sont prévus dans 38 wilayas, sur plus de 30 000 hectares ;

les 16 premiers pôles regroupent plus de 121 000 logements programmés, dont plus de 109 000 en AADL 3 ;

ces pôles comptent aussi 859 équipements publics de proximité et structurants.

Le montant de la première tranche s’élève à 343 000 DA pour un F3 et à 431 500 DA pour un F4. Les souscripteurs l’ont réglé en deux versements.

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Les 16 premiers pôles urbains

Le ministère a lancé en juillet 2025 les travaux de 16 pôles urbains dans 16 wilayas. Ils se situent à Djelfa, Blida, Oran, Mascara, Relizane, Chlef, Tipasa, Jijel et Tlemcen. La liste comprend aussi Constantine, Skikda, Souk Ahras, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Boumerdès et Tissemsilt.

Attention : cette liste correspond aux pôles lancés en 2025, pas aux wilayas servies le 1er novembre. Le pôle de Sidi Hellou, à Boudouaou, doit à lui seul accueillir 20 000 logements AADL 3.

Le ministre avait d’ailleurs évoqué, dès le printemps, des premières distributions avant la fin de l’année 2026.

Paiements : la première tranche réglée, et ensuite ?

Le ministère a fixé la première tranche à 343 000 DA pour un F3 et 431 500 DA pour un F4. Les souscripteurs l’ont réglée en deux versements égaux, de 171 500 DA et 215 750 DA selon le type. Le paiement se fait exclusivement en ligne, par carte Edahabia ou CIB, ou via l’application BaridiMob.

L’AADL a ouvert le premier versement en décembre 2025, puis le second le 20 avril 2026. Le 16 mai, elle a prolongé de 30 jours le délai du second versement, jusqu’aux environs du 20 juin. Cette prolongation concernait aussi les souscripteurs qui avaient changé de type de logement.

À ce jour, l’agence n’a communiqué ni le montant ni le calendrier de la deuxième tranche. Pour toute question, les souscripteurs peuvent joindre le numéro vert de l’AADL, le 3040.

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Ce que les souscripteurs doivent surveiller

En attendant les annonces officielles, quelques réflexes s’imposent :

Consulter son espace personnel : l’AADL y publie les notifications et les ordres de versement.

: l’AADL y publie les notifications et les ordres de versement. Suivre les canaux officiels : le site de l’AADL, sa page Facebook et le site du ministère de l’Habitat diffusent les annonces officielles.

: le site de l’AADL, sa page Facebook et le site du ministère de l’Habitat diffusent les annonces officielles. Se méfier des intermédiaires : les paiements passent uniquement par la plateforme officielle de l’agence.

: les paiements passent uniquement par la plateforme officielle de l’agence. Utiliser le numéro vert : l’AADL répond aux souscripteurs au 3040.

L’agence n’a pas encore précisé les documents à présenter pour la remise des clés AADL 3. Elle devrait les indiquer dans ses annonces, site par site.

L’AADL peut encore préciser les modalités et les sites concernés. Avant toute démarche, suivez votre espace personnel et les annonces officielles. L’agence mène par ailleurs d’autres opérations, comme la vente aux enchères de locaux commerciaux dans plusieurs wilayas.

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