AADL 3 : ouverture des recours sur le type de logement à partir de cette date

Le ministère du Logement, de l’Urbanisme et de la Ville a annoncé, lundi soir, une nouvelle mesure importante pour les souscripteurs au programme AADL 3. Selon un communiqué officiel, il sera possible de déposer un recours concernant le type d’appartement attribué à partir du mois de mars prochain.

Cette décision a été prise lors d’une réunion technique présidée par le ministre du Logement, Mohamed Tarek Belaribi, en présence des cadres centraux du ministère et des responsables de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL).

Une plateforme qui propose des logements F3 et F4

La plateforme numérique dédiée à l’inscription au programme AADL 3 permet aux souscripteurs de choisir entre deux types de logements : des appartements de trois pièces (F3) ou de quatre pièces (F4).

L’ouverture de cette procédure de recours vise à offrir plus de flexibilité aux inscrits et à répondre aux demandes de certains souscripteurs souhaitant contester le type de logement proposé.

85 % des souscripteurs ont déjà payé la première tranche

Le ministère a également révélé que 85 % des souscripteurs acceptés dans le programme AADL 3 ont déjà réglé la première tranche du premier versement, et ce jusqu’au 9 février 2026.

Ce chiffre montre une avancée importante dans le processus de financement du programme, qui concerne un grand nombre de familles à travers le pays. Le montant du premier versement a été fixé à :

343 000 dinars pour les logements de 3 pièces (F3)

pour les logements de 3 pièces (F3) 431 500 dinars pour les logements de 4 pièces (F4)

Ce versement doit être réglé en deux tranches, sur une durée maximale de trois mois.

Hausse du plafond de paiement pour toutes les cartes

Dans le but de faciliter le paiement des tranches AADL 3, le Groupement d’intérêt économique de la monétique (GIE Monétique), organisme officiel chargé des systèmes de paiement électronique en Algérie, a annoncé l’augmentation du plafond de paiement pour toutes les cartes bancaires et postales.

Cette mesure permettra aux souscripteurs de payer plus facilement leurs échéances via la carte bancaire CIB ou la carte Edahabia d’Algérie Poste. En plus des cartes bancaires et postales, les souscripteurs peuvent aussi payer leurs tranches grâce à :

BaridiMob

BaridiWeb

L’agence AADL avait déjà annoncé en décembre dernier la possibilité de régler les tranches AADL 3 en ligne afin de réduire l’affluence dans les agences et accélérer les procédures.

Avec l’ouverture des recours et la facilitation du paiement électronique, les autorités cherchent à rendre le programme AADL 3 plus fluide et plus transparent. Ces mesures devraient permettre de mieux répondre aux attentes des souscripteurs et d’assurer une meilleure organisation des étapes à venir.