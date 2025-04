AADL 3 : nouveau communiqué important de l’agence aux souscripteurs

L’agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) a fait une nouvelle annonce aux souscripteurs au programme AADL3. Elle les appelle d’activer leur compte sur la plateforme numérique pour qu’elle commence à traiter les dossiers.

Le 11 mars dernier, l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement a mis en service une plateforme numérique, dédiée aux souscripteurs au programme AADL3. Et ce, afin d’activer leur compte et télécharger leur dossier.

Plus d’un mois est déjà passé et nombreux sont ceux qui n’ont pas n’ont ni activé leur compte ni téléchargé leur dossier. Face à cette situation, l’AADL a publié aujourd’hui un nouveau communiqué sur sa page facebook officielle, appelant les souscripteurs à finaliser cette opération.

« L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) invite les souscripteurs au programme AADL 3 qui n’ont pas encore complété leurs procédures de téléchargement des dossiers à se connecter à la plateforme www.aadl.dz afin de finaliser cette opération », lit-on dans le communiqué.

L’agence AADL souligne que la finalisation du téléchargement des dossiers « facilitera leur étude et leur traitement ».

Elle rappelle également que le numéro vert reste toujours à la disposition et au service des souscripteurs. « Pour plus d’informations, nous mettons à votre disposition le numéro vert 3040 pour répondre à vos questions et préoccupations », conclut le communiqué.

À noter que c’est le deuxième communiqué en l’espace d’une semaine. Le 8 avril dernier, l’agence AADL a invité les souscripteurs « à se connecter dès que possible à la plateforme officielle de l’agence via le site : www.aadl.dz, et à cliquer sur la case dédiée à leur situation afin de compléter les démarches de validation de compte et téléverser les documents requis ».

AADL 3 : Les modalités d’acquisition des logements précisées dans un nouvel arrêté

Le ministère de l’Habitat a publié le mois de janvier dernier un arrêté détaillant les nouvelles conditions d’acquisition des logements AADL dans le Journal Officiel n° 22. Cette clarification majeure établit un cadre précis pour le programme de location-vente « AADL3 ».

Les points essentiels de cette réforme incluent la mise en place d’une plateforme électronique dédiée aux demandes d’acquisition. Les postulants devront désormais suivre une procédure stricte, avec un enregistrement chronologique des demandes et l’émission d’un récépissé électronique.

L’arrêté définit également les motifs de rejet des demandes, notamment :

Le non-respect des délais de souscription

La fourniture de fausses informations

Des dossiers incomplets non régularisés sous 30 jours

Une attention particulière est portée au suivi des dossiers : les candidats doivent consulter mensuellement leur compte sur la plateforme.

Le processus de paiement est structuré en quatre tranches, aboutissant à la signature d'un contrat notarié. Important : le non-respect des délais de signature après deux mises en demeure entraînera l'annulation de la souscription.

Cette réforme vise à moderniser et à rendre plus transparent le processus d’acquisition des logements AADL, tout en responsabilisant les bénéficiaires dans leur démarche.