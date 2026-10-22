AADL 3, LPL, logements ruraux… Belaribi détaille le plan de l’habitat pour 2027

Lors de sa présentation devant la Commission des finances de l’APN, le ministre de l’Habitat, Tarek Belaribi, a levé le voile sur la feuille de route pour 2027. Au cœur des prévisions : la formule location-vente AADL 3 qui taillera la part du lion dans le nouveau programme national.

Le secteur de l’habitat monte d’un cran pour l’exercice 2027. À l’occasion de l’examen du projet de loi de finances (PLF 2027) par l’Assemblée populaire nationale (APN), le ministre du secteur, Tarek Belaribi, a officialisé le lancement d’un nouveau programme global de 360 000 logements, toutes formules confondues.

Un chiffre fort qui confirme la priorité absolue accordée par les pouvoirs publics à la résorption de la crise du logement.

Sans surprise, c’est le sous-programme location-vente « AADL 3 » qui s’impose comme la clé de voûte de cette planification. À elle seule, la nouvelle souscription absorbe 300 000 unités, répondant ainsi à la forte demande exprimée par les souscripteurs à travers les différentes wilayas.

Répartition du quota 2027 : ce que prévoit le ministère

Outre le gigantesque chantier de l’AADL 3 qui constitue l’épine dorsale de cette programmation avec ses 300 000 unités, la feuille de route sectorielle s’attache à maintenir l’équilibre entre les spécificités régionales et la diversité des besoins sociaux.

Le ministère prévoit ainsi la réalisation de 30 000 aides au logement rural pour fixer les populations et soutenir l’habitat individuel, ainsi que l’aménagement de 20 000 lots de terrains sociaux dans le cadre du dispositif des lotissements sociaux .

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En parallèle, un quota de 10 000 logements publics locatifs (LPL) est réservé aux ménages éligibles au volet social.

Crédits budgétaires et état d’avancement des chantiers

Au-delà des perspectives d’attribution et de lancement pour 2027, le premier responsable du secteur a également fait le point sur la situation financière et le rythme de réalisation.

Au 30 septembre dernier, les engagements enregistrés ont atteint 248 milliards de dinars, pour des crédits notifiés fixés à 317 milliards de dinars.

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Sur le terrain, la charge de travail reste colossale pour l’appareil de réalisation. Le reliquat global restant à exécuter s’élève à 1 061 420 unités de logement arrêtées à la date du 31 décembre 2025, témoignant d’un portefeuille de projets en cours de concrétisation particulièrement densifié.