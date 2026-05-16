AADL 3 : l’État prolonge le délai de paiement de 30 jours, voici les catégories concernées

L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement vient d’accorder un nouveau souffle aux souscripteurs du programme AADL 3. Dans un communiqué publié ce samedi 16 mai, l’AADL annonce officiellement la prolongation de la période de paiement de la deuxième étape de la première tranche. Les concernés disposent désormais de 30 jours supplémentaires pour régulariser leur situation.

AADL 3 : qui est concerné par cette prolongation de délai ?

Cette mesure cible deux catégories précises de souscripteurs AADL 3. La première regroupe ceux appelés à régler 50 % de la première tranche du programme. La seconde concerne les souscripteurs ayant effectué un changement de catégorie de logement et devant s’acquitter d’une tranche complémentaire.

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Pour rappel, le lancement officiel du paiement de cette deuxième étape avait été annoncé le 20 avril 2026, avec des ordres de paiement disponibles en ligne sur le portail www.aadl.dz.

Le numéro vert 3040 : un accompagnement pour les souscripteurs

Dans son communiqué officiel, l’AADL a écrit : « L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) informe les souscripteurs du programme AADL 3, concernés par le paiement de la deuxième étape de la première tranche à hauteur de 50 %, ainsi que ceux devant s’acquitter de la tranche complémentaire après avoir changé de catégorie de logement, que la période de paiement a été prolongée de 30 jours supplémentaires. »

L’agence précise également : « Pour plus d’informations, nous mettons à votre disposition le numéro vert 3040 afin de répondre à vos questions et préoccupations. » Ce canal d’assistance téléphonique est déjà bien connu des souscripteurs. Il avait notamment été mobilisé lors des procédures de recours AADL 3 pour accompagner les dossiers rejetés.

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Paiement électronique : la voie exclusive pour AADL 3

Pour rappel, le règlement s’effectue exclusivement par voie électronique. Les souscripteurs doivent passer par le portail officiel www.aadl.dz pour finaliser leur paiement. Cette approche numérique est au cœur de la stratégie de dématérialisation adoptée pour ce programme.

Cette numérisation intégrale distingue AADL 3 des programmes précédents. Elle élimine les longues files d’attente et fluidifie les démarches administratives. Par ailleurs, une convention signée entre l’AADL, Algérie Poste et la Banque nationale de l’habitat permet également aux souscripteurs d’utiliser l’application BaridiMob pour leurs paiements.

Ainsi, cette prolongation intervient dans le but de faciliter les démarches des citoyens. Les souscripteurs concernés sont donc invités à profiter de ce délai additionnel pour régulariser leur situation. Ils peuvent contacter le numéro vert 3040 pour toute question relative à l’opération de paiement AADL 3.

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