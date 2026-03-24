AADL 3 : les recours sur le type de logement ouverts pour cette catégorie

La Direction Générale de l’Agence Nationale de l’Amélioration et du Développement du Logement (AADL) a publié, ce mardi, un communiqué important à l’attention des souscripteurs du programme « AADL 3 ». Une nouvelle mesure permet désormais de modifier la typologie du logement initialement affecté.

Dans une optique d’adaptation aux besoins des ménages, l’Agence AADL a annoncé l’ouverture d’une procédure de changement de catégorie de logement. Cette mesure cible spécifiquement les souscripteurs ayant deux enfants ou plus au moment de leur inscription au programme.

Selon le communiqué, les bénéficiaires répondant à ce critère social peuvent désormais introduire une demande pour passer d’un appartement de trois pièces (F3) à un appartement de quatre pièces (F4).

Cette opération s’effectue exclusivement via la plateforme électronique officielle de l’agence (www.aadl.dz), afin de garantir la célérité et la transparence du traitement des dossiers.

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Pour formaliser cette demande, l’Agence invite les citoyens concernés à suivre les étapes suivantes sur l’espace numérique dédié :

Accéder au compte personnel du souscripteur sur la plateforme.

Sélectionner la rubrique « Autres options » (Autres choix).

Cliquer sur l’option « Changement de catégorie de logement ».

Confirmer la modification en cliquant sur le bouton « Oui ».

Vers une accélération de la cadence : Le ministère de l’Habitat durcit le ton

Parallèlement à ces facilités administratives, une vaste opération d’audit et de suivi a été lancée récemment au sommet du secteur. Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a entamé un véritable « marathon » de réunions avec les responsables locaux à travers tout le pays. L’objectif est de rompre avec l’inertie bureaucratique et imposer un rythme industriel aux chantiers de construction.

Le message de la tutelle est sans équivoque : l’heure n’est plus aux bilans théoriques, mais aux résultats concrets sur le terrain. Le ministre a exigé une rupture nette avec les méthodes de travail archaïques, prônant la numérisation comme levier de performance et rempart contre l’opacité.

Ce virage technologique doit permettre un suivi en temps réel de l’avancement des projets et une meilleure coordination entre les différents services.

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Conscient des attentes pressantes des souscripteurs, le premier responsable du secteur a recentré le débat sur la dimension sociale du logement. Désormais, la performance des cadres sera jugée sur deux critères non négociables :

La qualité architecturale et technique des constructions.

Ce diagnostic exhaustif, mené wilaya par wilaya, vise à identifier et lever immédiatement les points de blocage. En instaurant cette dynamique de suivi rigoureux, le ministère entend transformer les engagements administratifs en réalités concrètes, plaçant la satisfaction du citoyen au cœur des priorités nationales.