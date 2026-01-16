AADL 3 : le ministre de l’Habitat rassure les souscripteurs sur le traitement de leurs dossiers

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a affirmé, jeudi, que l’ensemble des préoccupations des souscripteurs au programme sera pris en charge de manière progressive et régulière.

S’exprimant lors d’une séance de questions-réponses à l’Assemblée populaire nationale, le ministre a indiqué que l’Agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement (AADL) met en œuvre ce programme « avec rigueur et sérénité », dans le respect des textes réglementaires en vigueur.

Évoquant les cas des souscripteurs n’ayant pas encore reçu leurs ordres de paiement, ainsi que ceux dont les recours ont été rejetés, Mohamed Tarek Belaribi a assuré que tous les dossiers font l’objet d’un suivi attentif. Il a précisé que tout souscripteur remplissant les conditions d’éligibilité obtiendra automatiquement son logement.

Le ministre a également souligné que les opérations de contrôle et de vérification se poursuivront même après le règlement de la quatrième tranche, afin de garantir que les logements soient attribués exclusivement aux bénéficiaires légitimes et d’éviter toute forme d’irrégularité.

Sur le plan organisationnel, il a mis en avant les améliorations apportées au dispositif de gestion, notamment à travers l’optimisation des procédures internes et le renforcement du suivi électronique, visant à simplifier les démarches administratives et à réduire les contraintes pour les souscripteurs.

Qu’est-ce que le programme AADL ?

Le programme AADL (Agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement) est l’un des principaux dispositifs publics de logement en Algérie. Lancé en 2001, il s’inscrit dans la formule de location-vente, permettant aux ménages à revenus moyens d’accéder à un logement à des conditions financières encadrées par l’État.

Le principe du programme repose sur le versement progressif du prix du logement, réparti en plusieurs tranches, tandis que le bénéficiaire occupe le logement en tant que locataire jusqu’au paiement intégral. Une fois les échéances réglées, le logement est transféré en pleine propriété au souscripteur.

Destiné aux citoyens disposant de revenus réguliers, le programme AADL impose des conditions strictes d’éligibilité, notamment en matière de revenus, de non-propriété immobilière et de situation familiale. Ces critères font l’objet de vérifications administratives approfondies, afin d’assurer une attribution équitable des logements.

Avec la formule AADL 3, les pouvoirs publics visent à répondre à la forte demande en logements urbains, tout en améliorant la transparence et la digitalisation des procédures. Ce programme s’inscrit dans la politique nationale de l’habitat, qui ambitionne de réduire le déficit en logements et d’améliorer les conditions de vie des citoyens.