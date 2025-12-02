AADL 3 : le DG dévoile les prix des logements et les nouveautés attendues

Le directeur général de l’Agence nationale pour l’amélioration et du développement du logement (AADL), Riyadh Qamdhani, a apporté une précision attendue par des centaines de milliers de candidats.

Lors du lancement de chantiers à Saïda et Médéa, il a confirmé que les prix des logements du programme AADL 3 en location-vente seront alignés sur ceux du Logement Promotionnel Aidé (LPA).

Cette annonce fixe un cadre financier clair pour un programme qui vise à produire 200 000 unités avec des standards de construction revus à la hausse.

AADL 3 : des prix calés sur le référentiel du LPA pour maintenir l’accessibilité

L’engagement est désormais officiel, « les tarifs seront proches du LPA », a déclaré M. Qamdhani. Concrètement, cela signifie qu’un F3 devrait être commercialisé autour de 3,5 millions de dinars et un F4 aux alentours de 4,4 millions de dinars, avant application de la subvention de l’État.

Le ministre de l’Habitat, Mohamed Tarek Belaribi, avait déjà indiqué que cette décision impliquait une hausse modérée par rapport à l’AADL 2, justifiée par l’inflation des coûts des matériaux, mais garantissait que le plafond du LPA ne serait pas dépassé. Les variations entre wilayas. Notamment dans les grands centres urbains, resteront minimes.

AADL : un saut qualitatif avec des normes de construction renforcées

Si les prix restent contenus, les spécifications techniques, elles, évoluent sensiblement. Le directeur général de l’AADL a listé les principales innovations qui distinguent ce programme de ses prédécesseurs :

L’application obligatoire du nouveau règlement parasismique (RPA 2024) pour renforcer la sécurité des structures.

L’ installation systématique du chauffage central collectif dans tous les immeubles, sur instruction du ministre de l’Habitat.

dans tous les immeubles, sur instruction du ministre de l’Habitat. Une conception architecturale moderne confiée à de jeunes ingénieurs algériens, intégrant davantage d’espaces verts.

L’objectif est d’offrir un cadre de vie amélioré tout en relevant les standards de qualité et de durabilité des constructions.

Un calendrier de paiement étalé et un démarrage des travaux accéléré

L’accessibilité économique repose également sur des modalités de financement adaptées. Le paiement s’effectuera selon un échéancier précis :

Un premier apport de 10% du prix total après l’attribution. Trois versements de 7% chacun échelonnés sur les premières années. Le solde de 69% étalé sur 25 ans. Avec des mensualités estimées à 6 500 DA pour un F3 et 8 200 DA pour un F4.

Parallèlement, le rythme des réalisations s’accélère. Après le lancement du premier projet à Constantine (11 650 logements), de nouveaux chantiers ont été initiés à Saïda (2 000 logements) et Médéa (1 400 logements). L’ambition globale du programme, inscrite dans la loi de finances 2025, est de réaliser 200 000 unités en location-vente. Les autorités annoncent le démarrage des travaux pour 250 000 logements, toutes formules confondues, avant la fin de l’année 2025.

Le programme AADL 3 entre dans une phase opérationnelle avec des engagements clairs, des prix maîtrisés calqués sur le LPA, une nette amélioration des normes de construction et un calendrier de déploiement ambitieux.