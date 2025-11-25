AADL 3 : le DG de l’Agence dévoile le nombre des souscripteurs admis

Le directeur général de l’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL), Riadh Gamdani, a dévoilé le nombre des souscripteurs admis au programme location-vente AADL3. Par ailleurs, il a révélé que le dossier AADL2 a été bouclé.

Ce mardi, le directeur général de l’AADL Riadh Gamdani, accompagné du wali de la wilaya de Ouargla, a supervisé la pose de la première pierre d’un vaste projet du pôle urbain 1 600 logements relevant de la formule de la vente par location (AADL 3). Ce programme est implanté au niveau du pôle urbain “27 février 1962” dans la wilaya de Ouargla, l’un des plus importants sites d’expansion urbaine de la région.

La cérémonie s’est déroulée sur instruction du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, qui a mandaté le directeur général de l’AADL pour représenter le département ministériel lors du lancement officiel des travaux. À cette occasion, le directeur général de l’agence a affirmé que toutes « les ressources humaines, techniques et logistiques ont été mobilisées afin d’assurer un traitement optimal des dossiers et une prise en charge efficace des préoccupations des souscripteurs ».

S’exprimant en marge de la cérémonie, Gamdani a indiqué que l’AADL a procédé à « l’examen de 1 281 717 dossiers déposés par des citoyens ayant activé leur compte et actualisé leurs informations personnelles. À l’issue de cette vaste opération, 911 908 souscripteurs ont été « officiellement acceptés dans le cadre du programme AADL 3″, lancé cette année et destiné à répondre à la forte demande en logements à travers le pays.

Le premier responsable de l’AADL a tenu à souligner que l’agence poursuit son travail de manière méthodique afin de respecter les engagements pris vis-à-vis des citoyens, notamment en matière de transparence, de numérisation des procédures et de réduction des délais d’attente. Il a précisé que le lancement du chantier de ces 1 600 logements à Ouargla s’inscrit dans une dynamique nationale visant à accélérer la cadence de réalisation des programmes AADL 3 dans plusieurs wilayas.

Le dossier du programme AADL2 bouclé, selon Gamdani

Par ailleurs, le DG de l’AADL Riadh Gamdani a annoncé que le dossier du programme AADL 2 a été définitivement bouclé, affirmant que toutes les contraintes et retards accumulés au fil des années ont été rattrapés. Selon lui, cette régularisation permet aujourd’hui à l’agence de se consacrer pleinement au nouveau programme AADL 3, considéré comme une étape majeure dans la politique nationale de logement.

Le lancement du projet du pôle urbain 1600 logement de Ouargla marque ainsi une nouvelle phase dans le déploiement des programmes publics destinés à accompagner la croissance urbaine et à améliorer les conditions de vie des citoyens. Les autorités locales ont salué ce projet structurant, qui contribuera également à dynamiser le secteur du bâtiment et à créer de nouveaux emplois dans la région.

