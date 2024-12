AADL 3 : Le coup d’envoi du chantier 100% « Made in Algeria » est donné

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé ce mardi, en marge de l’ouverture du 8ème Congrès arabe de l’habitat, que le lancement des projets de réalisation des logements AADL 3 était imminent. Un ambitieux programme de construction de 140 000 logements est prévu dans ce cadre.

« Tous les matériaux de construction utilisés sont de fabrication locale« , a souligné M. Belaribi, ajoutant que « l’année 2024 a été marquée par une décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de ne plus importer de matériaux de construction étrangers« .

Le ministre a également indiqué qu’une enveloppe de 35 millions de dollars a été allouée à l’humanisation des villes.

Précédemment, le directeur général de l’Urbanisme et de l’Architecture au ministère de l’Habitat, Hakim Bay, avait déclaré à la presse que le démarrage des travaux de préparation et de réalisation des sites des logements AADL 3 était prévu dès 2025.

Organisé par le ministère de l’Habitat, le 8ème Congrès arabe de l’habitat se tient du 17 au 19 décembre 2024 sous le thème «Urbanisme et constructions durables ; défis et espoirs». Cet événement coïncide avec la 41ème session du Conseil des ministres arabes de l’Habitat et de l’Urbanisme.

Le congrès est l’occasion de présenter les moyens de promouvoir les politiques de l’urbanisme et de la construction durables, ainsi que de discuter des mécanismes de planification urbaine visant à créer des villes résilientes, sûres et durables.

De nombreux ministres arabes de l’Habitat et de l’Urbanisme, ainsi que le ministre chinois de l’Habitat, prennent part à cet événement.

Belaribi : Le logement en Algérie, un projet stratégique national

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a souligné, à cette occasion, que ce congrès sera une étape importante pour mettre en lumière les défis auxquels sont confrontés les pays arabes en matière d’urbanisme et de construction durable.

Dans son allocution, Belaribi a indiqué que le congrès comprendra des sessions scientifiques axées sur l’urbanisme durable et les bâtiments écologiques, reflétant ainsi les tendances actuelles dans le domaine de l’urbanisme.

Il a ajouté qu’une rencontre sino-algérienne sera organisée en marge du congrès, offrant ainsi l’opportunité de faire connaître les réalisations de l’Algérie dans ce domaine.

« Les technologies modernes et l’intelligence artificielle constituent les piliers fondamentaux du développement de zones urbaines modernes », a affirmé Belaribi, soulignant que le logement en Algérie n’est pas qu’une question de fournir un abri, mais un projet stratégique national ayant des dimensions sociales, économiques, culturelles et humaines importantes, visant à améliorer le niveau de vie des citoyens.

L’Algérie mise sur l’innovation pour un habitat de qualité

Le ministre a souligné que les réformes menées par le Président de la République ont grandement contribué à l’autosuffisance en matière de construction, permettant à l’Algérie de réaliser un exploit en distribuant 1,7 million de logements d’ici fin 2024.

Il a également évoqué le développement important du secteur ferroviaire, avec un réseau atteignant 9900 km à Béchar et 900 km à Tindouf.

En ce qui concerne le secteur du bâtiment, Belaribi a déclaré : « Nous avons réussi à atteindre l’autosuffisance en matière de matériaux de construction, avec une production de 40 millions de tonnes de ciment, ce qui est un exploit majeur pour l’Algérie. »

Il a ajouté que l’Algérie a réalisé 35 pôles urbains sur une superficie de 33 000 hectares à travers 37 wilayas, ainsi que 5 stations de dessalement d’eau de mer, portant le nombre total à 19 stations sur le littoral.

Le ministre a poursuivi en expliquant que « l’Algérie a mis en place une politique ambitieuse qui a réalisé des progrès significatifs pour répondre aux besoins de ses citoyens », soulignant que l’État a alloué 35 milliards de dollars pour la mise en œuvre de projets visant à humaniser la ville.