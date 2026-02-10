AADL 3 : l’APOCE saisit Belaribi « en urgence »

L’Organisation algérienne de protection du consommateur (APOCE) a adressé une lettre ouverte urgente au ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville. En cause : le flou persistant entourant les procédures administratives du programme AADL 3.

Le vent d’optimisme qui a suivi les notifications d’acceptation initiale du programme de location-vente « AADL 3 » semble laisser place à une vive inquiétude. De nombreux souscripteurs se retrouvent aujourd’hui dans l’impasse, confrontés à une absence prolongée d’informations et d’outils techniques pour finaliser leur dossier.

AADL 3 : L’inquiétude grandit chez les souscripteurs face au retard des ordres de paiement

Selon l’organisation de protection des consommateurs, une part importante de bénéficiaires rapporte que les ordres de paiement de la première tranche n’apparaissent toujours pas sur leurs comptes électroniques. Plus préoccupant encore, le nombre de pièces (F3 ou F4) attribué à chaque postulant demeure invisible, plongeant les familles dans une incertitude totale quant à la suite du processus d’acquisition.

L’organisation déplore particulièrement le silence de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL). Ce manque de communication officielle alimente, selon le communiqué, une crainte légitime : celle de voir les délais légaux de paiement expirer, ce qui pourrait entraîner une exclusion injustifiée de souscripteurs ayant pourtant rempli toutes les conditions d’éligibilité.

Retards des ordres de paiement AADL 3 : Les enjeux d’une gestion transparente

Face à ce blocage, l’APOCE alerte sur les répercussions juridiques potentielles pour les citoyens concernés. Elle souligne que :

Le manque de visibilité fragilise la confiance des citoyens envers les programmes de logement public.

L’absence de calendrier précis crée des tensions inutiles chez les ménages.

En conclusion de sa missive, l’organisation appelle solennellement le ministre de l’Habitat à une intervention urgente. L’objectif est de lever les obstacles techniques et administratifs dans les plus brefs délais afin de permettre aux souscripteurs d’extraire leurs ordres de paiement et de poursuivre leurs démarches conformément à la réglementation en vigueur.

L’enjeu pour le ministère de l’Habitat consiste désormais à stabiliser les outils numériques de l’Agence afin de garantir une gestion fluide des dossiers. Une clarification du calendrier et une mise à jour des comptes électroniques apparaissent nécessaires pour sécuriser le parcours administratif des postulants et assurer le bon déroulement du programme, conformément au cadre réglementaire en vigueur.