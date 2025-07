AADL 3 : L’agence dévoile la date officielle de publication des résultats

L’Agence Nationale de l’Amélioration et du Développement du Logement (AADL) a annoncé ce lundi que les résultats du programme AADL 3 seront dévoilés à partir du dimanche 27 juillet 2025, midi. C’est ce qu’a affirmé le directeur général de l’agence, Riyad Kemdani dans une déclaration à Ennahar TV.

Cette annonce intervient alors que le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohammed Tarek Belaribi, avait précédemment confirmé, en marge du lancement des travaux de la 44ème Assemblée Générale de Shelter Afrique, que les réponses aux souscripteurs du programme AADL 3 seraient communiquées fin juillet.

Les futurs acquéreurs de logements AADL 3 sont donc à quelques jours de connaître le sort de leur demande.

Le processus de sélection du programme AADL 3 en détails

Pour rappel, le programme AADL 3 a suscité un engouement considérable, avec plus d’un million de personnes inscrites. Récemment, une réunion de travail menée par le ministre Mohamed Tarek Belaribi avait fait le point sur l’avancement du programme et la gestion des dossiers des souscripteurs.

La plateforme numérique dédiée a recensé un total de 1 440 340 inscrits. Suite à cette phase initiale, l’étape cruciale d’investigation a été lancée. Elle consiste à vérifier l’éligibilité de chaque inscrit en croisant les informations avec divers fichiers nationaux. Les premiers traitements ont permis d’identifier 1 024 342 inscrits éligibles répartis sur l’ensemble du territoire algérien.

Voici quelques chiffres clés concernant la répartition des inscrits par wilaya :

Wilaya d’Alger : 252 000

Wilaya d’Oran : 86 400

Wilaya de Blida : 45 500

Wilaya de Chlef : 18 184

Wilaya de Laghouat : 3 887

Wilaya de Batna : 26 619

Wilaya de Béchar : 1 403

Wilaya de Tlemcen : 19 315

Wilaya d’Annaba : 26 122

Wilaya de Constantine : 36 245

Wilaya de Béjaïa : 20 811

Wilaya d’Ouled Djellal : 533

La plateforme numérique est désormais opérationnelle pour traiter les dossiers, et le processus de communication avec les souscripteurs a déjà commencé afin qu’ils puissent compléter leurs dossiers d’inscription.

Parallèlement à la sélection des souscripteurs, une attention particulière est portée à la disponibilité et à l’aménagement des assiettes foncières, notamment pour les wilayas d’Alger, Boumerdès, Blida et Tipaza. Le ministre a souligné l’importance d’élaborer des plans d’aménagement basés sur une vision prospective et une étude scientifique rigoureuse.

L’objectif est de créer des futurs pôles urbains équipés de toutes les infrastructures publiques nécessaires et de diviser les espaces de manière à favoriser l’émergence de nouvelles zones d’habitation. Il s’agit également de définir précisément l’emplacement des différentes activités en assurant le confort des résidents et un accès facilité aux services, ce qui contribuera à l’attractivité et à la durabilité des quartiers.

Le ministère a également instruit l’élaboration de quatre propositions de plans d’aménagement, incluant la détermination de la capacité d’accueil des logements. Une étude approfondie de la nature des sols a été demandée afin de déterminer la profondeur requise pour les fondations et d’assurer l’adéquation des bâtiments avec les études réalisées.

Cette démarche vise à garantir un environnement de vie intégré et à améliorer la qualité de vie des futurs acquéreurs de logements AADL 3.