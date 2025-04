AADL 3 : l’agence appelle les souscripteurs à régulariser leurs comptes en ligne

Dans un communiqué rendu public ce mardi, l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) a lancé un appel urgent à tous les citoyens inscrits dans le cadre du programme « AADL 3 » n’ayant pas encore finalisé l’activation de leur compte ni le téléchargement de leurs dossiers, en raison d’un problème lié au numéro d’identification national unique (NIN).

L’AADL invite les concernés à se connecter dès que possible à la plateforme officielle de l’agence via le site : www.aadl.dz, et à cliquer sur la case dédiée à leur situation afin de compléter les démarches de validation de compte et téléverser les documents requis. Cette étape est cruciale pour garantir la poursuite de l’étude des dossiers et permettre aux souscripteurs d’accéder à la prochaine phase du programme.

Selon l’agence, cette mesure s’inscrit dans le cadre des efforts de numérisation et de simplification des procédures administratives, afin d’assurer une meilleure fluidité dans le traitement des dossiers et d’offrir un service plus moderne et réactif aux futurs bénéficiaires.

Un numéro vert pour plus de proximité

Pour répondre aux questions des souscripteurs et prendre en charge leurs préoccupations, le numéro vert gratuit 3040 a été mis à disposition. Cette ligne téléphonique permet d’accompagner les citoyens pas à pas dans leur démarche, tout en garantissant un accès équitable à l’information et à l’assistance.

L’agence encourage vivement les citoyens concernés à ne pas tarder à régulariser leur situation, car tout retard pourrait ralentir l’avancement du traitement de leur dossier et, par conséquent, repousser leur éligibilité au logement dans le cadre du programme AADL 3.

Ce rappel intervient dans un contexte où l’AADL continue de renforcer la digitalisation de ses services afin de réduire les délais, limiter les déplacements et améliorer la transparence du processus de sélection.

Investissements : les walis appelés à accélérer la levée des blocages

Dans un autre volet lié à l’amélioration de la gouvernance et de l’efficacité administrative, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a donné des instructions fermes aux walis pour accélérer le processus de dépollution du portefeuille des projets d’investissement hérités de l’ancienne législation. Cette démarche intervient alors que se tiennent régulièrement des sessions des commissions de suivi et de levée des contraintes, installées au niveau de chaque wilaya.

L’objectif affiché est clair : débloquer les projets en souffrance, régulariser leur situation juridique et administrative, et permettre leur lancement effectif. Une dynamique indispensable pour créer de l’emploi localement et relancer les circuits économiques à l’échelle territoriale. À ce titre, plusieurs wilayas comme Oum El Bouaghi, Béjaïa, Djelfa, Jijel, Sétif, Mostaganem, Mila et Ghardaïa ont vu des avancées concrètes, marquées par des décisions de levée de blocage et la délivrance de permis d’exploitation et de contrats de concession.

Par ailleurs, dans des wilayas telles que Béchar, Médéa et El Bayadh, plusieurs projets finalisés ont pu obtenir les autorisations nécessaires pour entrer en activité, marquant une étape décisive dans la concrétisation de l’investissement local.

Dialogue renforcé entre les walis et les investisseurs

Dans le prolongement des orientations du président de la République visant à soutenir l’investissement productif et à valoriser les ressources locales, les walis ont été instruits d’intensifier le dialogue avec les investisseurs. Ainsi, plusieurs rencontres ont eu lieu dans les wilayas de Béjaïa, Tizi Ouzou, Sidi Bel Abbès, Mascara et Naâma, durant lesquelles les investisseurs ont pu exposer leurs projets et évoquer les obstacles freinant leur mise en œuvre.

Cette volonté de rapprochement s’est également traduite par des visites de terrain et des lancements officiels de projets dans des wilayas comme Annaba, Constantine, Bordj Bou Arreridj et Tipasa, témoignant de la volonté des autorités locales de créer un environnement propice à l’investissement et à la relance économique.