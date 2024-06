AADL 3 : la plateforme numérique ouverte à ces heures uniquement (Belaribi)

Lors de sa visite de travail à Bordj Badji Mokhtar, accompagnée par le ministre des Travaux Publics et des Infrastructures de Base, M. Lakhdar Rekhroukh, M. Belaârab a annoncé le changement des horaires d’ouverture de la plateforme d’inscription au programme de logement “AADL 3“. Initialement prévue à 17h, l’ouverture de la plateforme coïncidait avec le coup d’envoi de la finale de la Coupe d’Algérie 2024 de football entre le MC Alger et le CR Belouizdad.

Pour répondre aux attentes des supporters, l’inscription débutera le 5 juillet à 21h et se poursuivra jusqu’à 3h du matin le 6 juillet, avant une fermeture technique. La plateforme rouvrira ensuite quotidiennement de 8h à 18h, permettant ainsi à un plus grand nombre de citoyens de s’inscrire en toute tranquillité.

Développement du logement et modernisation des routes à Bordj Badji Mokhtar

Le ministre a également détaillé le nouveau programme de logement de la wilaya, qui comprend 1500 unités, avec 1000 aides pour la construction de logements ruraux et 500 logements publics locatifs. Depuis la création de la wilaya en 2022, environ 15 000 unités de logement ont été octroyées, avec un budget de 25 milliards DZD alloué au secteur du logement.

Lors de cette visite, les ministres ont inspecté l’avancement de plusieurs projets majeurs, notamment la modernisation de la route nationale 06 vers Rgan, avec 140 km actuellement en cours de réalisation sur un total de 650 km. Ils ont insisté sur la nécessité de respecter les standards de qualité et les délais de livraison, tout en prenant des mesures pour combler les lacunes existantes.

Le projet de modernisation de la route est essentiel pour le développement économique et social, facilitant le transport des biens et services entre Adrar et Bordj Badji Mokhtar, et désenclavant la région.

M. Rekhroukh a souligné que cette route deviendra un axe vital pour améliorer les conditions de vie des habitants et établir une zone de libre-échange stratégique, promue par les autorités du pays. Enfin, il a salué les efforts des autorités locales, en particulier le wali de la wilaya, pour leur soutien et leur rigueur dans l’exécution des projets d’infrastructure importants.