AADL 3 : la date des réponses aux recours enfin connue

Les souscripteurs du programme de logement AADL 3 n’auront plus longtemps à attendre pour connaître l’issue de leurs recours. Le ministre du Logement, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé que les réponses aux recours déposés seront communiquées avant la fin du mois de novembre. Une échéance décisive pour des milliers de demandeurs qui espèrent voir leur dossier validé.

Cette étape marque une avancée majeure dans la concrétisation du programme AADL 3, lancé pour offrir un logement à des citoyens éligibles selon des critères précis. Le traitement des recours constitue une phase cruciale pour assurer l’équité et la transparence du processus, souvent scruté de près par les postulants.

Recours AADL 3 : le ministère s’engage sur un calendrier précis

Selon les déclarations du ministre, rapportées par l’Agence de presse algérienne, le versement du premier acompte interviendra avant la fin du mois de décembre 2025. Ce calendrier vient ainsi structurer la suite du programme, en fixant des étapes claires pour les bénéficiaires retenus.

🟢 À LIRE AUSSI : AADL 3 : Belaribi dévoile la date du 1ᵉʳ versement pour les souscripteurs acceptés

En d’autres termes :

Le ministère du Logement traitera les recours et enverra les réponses d’ici fin novembre.

traitera les recours et enverra les réponses d’ici fin novembre. Il invitera les souscripteurs retenus à régler le premier versement avant la fin décembre.

Ces précisions visent à rassurer les concernés et à fluidifier la mise en œuvre du projet, dont les premières étapes avaient suscité un grand engouement à travers le pays.

Une nouvelle phase pour le programme AADL 3

Le ministère du Logement indique que ces échéances s’inscrivent dans la continuité des préparatifs techniques et administratifs destinés à lancer la construction des logements. L’objectif affiché est d’accélérer la concrétisation du programme AADL 3 et permettre aux souscripteurs de passer rapidement à la phase suivante.

🟢 À LIRE AUSSI : La Promenade de l’Indépendance qui relie les plus beaux sites d’Alger prend forme !

Le gouvernement semble ainsi vouloir éviter les lenteurs constatées lors des précédentes éditions du dispositif. Avec la fixation de ces délais, les autorités donnent un signal de rigueur et de transparence, en instaurant une meilleure visibilité pour les futurs bénéficiaires.