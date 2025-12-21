AADL 3 : Guide complet pour payer la première tranche en ligne (VIDEO)

L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) franchit une nouvelle étape dans la numérisation de ses services. Les souscripteurs au programme AADL 3 peuvent désormais s’acquitter de leurs redevances par voie électronique, une mesure qui simplifie considérablement les démarches administratives.

Selon les orientations de l’agence, l’opération se déroule exclusivement via la plateforme officielle www.aadl.dz. Pour finaliser le paiement, le souscripteur doit suivre les étapes suivantes :

Accéder à l’espace dédié « AADL 3 » en introduisant ses identifiants personnels (nom d’utilisateur et mot de passe).

Se diriger vers la rubrique « Souscription » puis cliquer sur l’option « Paiement de la première étape ».

Saisir les coordonnées de sa carte bancaire (CIB) ou de sa carte « Edahabia ».

Télécharger le reçu de paiement généré automatiquement à la fin de la transaction.

À noter que les citoyens utilisant l’application BaridiMob peuvent également effectuer le transfert directement depuis leur smartphone.

AADL 3 : Modalités de paiement fractionné pour la première tranche

Sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministère de l’Habitat a instauré une flexibilité inédite. Le montant de la première tranche peut être réglé en deux étapes sur une période totale de trois mois.

Pour les logements de type F3 : La valeur totale de la première tranche est fixée à 343 000 DA. Le souscripteur doit d’abord verser une première moitié de 171 500 DA dans un délai de deux mois. Les 50 % restants devront être réglés au cours du troisième mois.

Pour les logements de type F4 : Le montant global s’élève à 431 500 DA. La première échéance, à régler sous deux mois, est de 215 750 DA. Le solde de la tranche devra être versé dans le mois suivant l’expiration de ce premier délai.

Cette organisation permet aux familles de mieux lisser l’effort financier nécessaire à l’acquisition de leur futur logement, tout en respectant les échéances fixées par l’ordre de versement publié sur la plateforme.

Ces précisions ont été apportées par le ministre de l’Habitat, Mohamed Tarek Belaribi, en marge du lancement officiel des travaux de réalisation de 20 000 logements de type location-vente « AADL 3 » au niveau du pôle urbain Sidi Hélou, dans la wilaya de Boumerdès.

Lors de cet événement, le ministre a réitéré l’engagement de l’État à accompagner les souscripteurs : « Sur orientations du président de la République, le ministère de l’Habitat, via l’agence AADL, a décidé de permettre aux inscrits du programme AADL 3 de s’acquitter de la première tranche en deux étapes, sur une période de trois mois. Cette mesure exceptionnelle s’applique aussi bien aux appartements de type F3 qu’à ceux de type F4. »

Cette flexibilité de paiement, qui intervient dès le lancement des chantiers, confirme la volonté des autorités de rendre l’accès au logement plus accessible tout en accélérant la cadence de réalisation sur le terrain.