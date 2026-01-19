AADL 3 : Flou sur les types de logements, blocage de la plateforme… l’APN demande des explications

Face aux difficultés rencontrées par les souscripteurs du programme AADL 3 pour accéder aux détails de leurs logements et télécharger leurs ordres de paiement, des députés de l’Assemblée Populaire Nationale (APN) exigent des explications urgentes de la part de Mohamed Tarek Belaribi.

Le dossier du logement en Algérie connaît un nouveau rebondissement parlementaire. Des députés de l’APN ont adressé une question écrite au ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, concernant les dysfonctionnements techniques et administratifs qui entravent le processus de souscription au programme AADL 3.

Dans une interpellation datée du 13 janvier, les députés ont tiré la sonnette d’alarme. Malgré l’ampleur du projet national, de nombreux citoyens se disent plongés dans l’incertitude. Le grief principal ? L’impossibilité de consulter le type d’appartement (F3 ou F4) qui leur a été attribué et l’incapacité technique de télécharger les ordres de paiement via la plateforme numérique dédiée.

Pour les parlementaires, cette situation est jugée « incompréhensible » tant sur le plan technique qu’administratif. Ils soulignent surtout le manque de communication de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), dont le silence radio alimenterait « un sentiment de mécontentement et une perte de confiance » chez les souscripteurs.

Afin de désamorcer cette tension, les signataires de la question écrite appellent à :

Une intervention immédiate du ministre pour clarifier les causes réelles de ces pannes.

La publication d’un communiqué officiel de l’agence AADL pour rassurer les citoyens.

L'établissement d'un calendrier précis permettant aux souscripteurs de finaliser leurs démarches sans entraves.

« Le logement est un droit constitutionnel. Toute atteinte à la transparence ou au droit à l’information touche directement la confiance en les institutions de l’État », ont rappelé les députés.

La réponse du ministère : « Tous les dossiers conformes seront servis »

De son côté, le ministre Mohamed Tarek Belaribi a tenu à rassurer l’opinion publique lors de ses récentes interventions. Il a réaffirmé que chaque souscripteur dont le dossier répond aux critères légaux et réglementaires bénéficiera de son logement.

Le ministre a précisé que :